La nota catena di fast food Burger King ha avviato una campagna di maxi assunzioni che porterà a oltre 3 mila posti di lavoro entro il 2022. L'azienda, infatti, è alla ricerca di diverse figure professionali da inserire nelle varie sedi dislocate su tutto il territorio nazionale. Le ricerche sono rivolte a giovani diplomati e riguardano la copertura delle posizioni di addetti alla ristorazione e responsabili fast food.

Maxi campagna per 3.600 assunzioni

Burger King ha da poco dato il via ad una campagna di reclutamento che porterà all'incremento del proprio organico di circa 3.600 unità.

Il programma di assunzioni, infatti, prevede il 50% di reclutamenti nelle regioni del Nord Italia, il 30% nelle regioni del Centro mentre il restante 20% di assunzioni riguardano le regioni del Meridione. L'azienda, sorta a Miami conta più di 17 mila ristoranti distribuiti in più di cento paesi del mondo. Si tratta, infatti, di un'azienda in forte espansione e, grazie agli ottimi risultati economici raggiunti ha deciso di investire sul personale.

Posti per addetti alla ristorazione

Attualmente, l'azienda è alla ricerca di diverse figure professionali da inserire nelle varie sedi d'Italia.

In particolare, le assunzioni sono aperte per addetti alla ristorazione che saranno inseriti nelle sedi di Ascoli Piceno, Rovigo e Caravaggio. Le risorse, si occuperanno dell'assistenza ai clienti, della preparazione e della somministrazione di alimenti e bevande e della pulizia dei locali. Burger King, non richiede nessun requisito particolare ma un'ottima propensione al lavoro di gruppo, ottime doti relazionali e comunicative, e una conoscenza della lingua inglese.

Le ricerche sono rivolte soprattutto ai giovani in possesso di un diploma di maturità.

Si ricercano anche responsabili

L'azienda, inoltre, ha aperto le selezioni anche per responsabili di fast food che, invece, saranno destinati alle sedi di Caravaggio, Ascoli Piceno e Castenaso. I responsabili sono quelle figure che si occupano della gestione del punto vendita, del coordinamento del team e della direzione delle operazioni volte alla somministrazione di cibi e bevande.

Anche in questo caso, si richiede un diploma di maturità, una predisposizione al lavoro di gruppo e un ottimo approccio con la clientela.

Burger King, offre una continua formazione per il personale e, grazie alla Burger King Academy, la nota catena di fast food riesce a garantire un'indennità di tirocinio per la formazione di futuri manager e addetti alla ristorazione che intendono intraprendere una carriera nel mondo del food retail. Tutti gli interessati potranno inviare la propria candidatura attraverso il portale dedicato alle selezioni, dove avranno la possibilità di visionare le offerte di lavoro attive.