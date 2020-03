Dopo le recenti assunzioni per corrieri in SDA, continua il piano di reclutamento avviato dal Gruppo Poste Italiane volto al potenziamento del proprio organico. Questa volta, però, i profili interessati sono giovani diplomati che ricopriranno il ruolo di portalettere e che saranno inseriti nelle varie sedi distribuite su tutto il territorio nazionale con contratto a tempo determinato.

I requisiti

Le assunzioni, infatti, non sembrano fermarsi e, stando al recente annuncio pubblicato sul sito istituzionale di Poste Italiane, l'azienda è alla ricerca di portalettere da destinare nelle sedi distribuite in tutte le regioni d'Italia.

Come ormai noto, il portalettere è quella figura che si occupa della gestione, della sistemazione e della consegna della corrispondenza. Le ricerche, inoltre, sono rivolte a giovani in possesso di un diploma quinquennale con votazione minima di 70/100 o una laurea triennale con votazione minima di 102/110. Il ruolo, non richiede pregresse esperienze ma i candidati dovranno possedere la patente di guida in corso di validità che servirà per la guida del moto mezzo aziendale.

Iter di selezione

Per candidarsi alla posizione, tutti gli interessati potranno inviare la propria candidatura attraverso il sito istituzionale di Poste Italiane e dovrà restare in attesa della chiamata da parte dell'ufficio di selezione che darà il via al processo di reclutamento.

I candidati ritenuti in linea con i requisiti richiesti, infatti, verranno convocati presso una sede aziendale per sostenere la prova pre-selettiva che consiste in una somministrazione di un test di ragionamento logico. Tutti i candidati che abbiano superato la prima prova di selezione, saranno chiamati a sostenere un colloquio individuale, oltre alla prova di idoneità alla guida del moto mezzo aziendale che sarà effettuata con un ciclomotore di 125 cc a pieno carico di posta.

Superata anche questa prova, l'ufficio di selezione provvederà alle assunzioni che saranno con contratto a tempo determinato a decorrere da aprile 2020, in relazione alle esigenze aziendali si in termini numerici che di durata.

Col piano Deliver 2022 nuove assunzioni di postini in Italia

Nel febbraio 2018 la nota azienda operante nel settore dei servizi postali e finanziari ha avviato il piano quinquennale Deliver 2022 che porterà a nuove assunzioni nel Gruppo per vari profili professionali.

Periodicamente, infatti, Poste Italiane pubblica nuove Offerte di lavoro che riguardano consulente commerciali, operatori di sportello e addetti alla consegna della corrispondenza. Inoltre, le assunzioni mirano al potenziamento dell'organico, oltre al miglioramento dei servizi e della qualità offerti dal Gruppo. Qualche giorno fa, l'azienda ha avviato le selezioni per corrieri espressi da inserire nella società controllata SDA.