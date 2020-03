Il Presidente dell'inps Tridico ha annunciato che per metà-fine marzo sarà pubblicato l'atteso bando per l’assunzione di 1869 funzionari tutti a tempo indeterminato per favorire il turn over dovuto ai pensionamenti con Quota 100. La buona notizia però riguarda il fatto che le nuove unità di personale impiegato nell’Ente previdenziale italiano dovrebbero essere in tutto 5.500 entro il 2020-2021. Non si esclude che potrebbe esserci un ampliamento dei 1869 posti promessi dato che nell’attuale Legge di bilancio 2020 ci sono ulteriori sblocchi per un importante numero di assunzioni nel pubblico impiego a tempo indeterminato.

Bando Inps: quali le assunzioni previste

Il bando dei 1869 funzionari a tempo indeterminato inizialmente previsto per lo scorso novembre non dovrebbe quindi più subire rinvii. Dopo settembre invece sono previsti ulteriori concorsi che consentiranno all’Inps di rafforzare l’organico e che si occuperanno di problematiche legate all'erogazione del Reddito di Cittadinanza. Di certo c'è che 527 posti verranno accantonati perché riservati a progressioni verticali dalla categoria B alla categoria C, per quei dipendenti che già lavorano all'Inps.

Dei rimanenti posti, invece più di 1.300 dovrebbero essere riservati ai consulenti, 50 posti dovrebbero interessare medici e consulenti giuridici. In sintesi questi potrebbero essere i profili richiesti:

1.379 consulenti per la protezione sociale e/o informatici ;

; 40 medici ;

; 15 professionisti area legale.

Le assunzioni saranno tutte a tempo indeterminato.

Possibili prove scritte ed orali e requisiti

Sebbene ancora non si conoscano i requisiti per partecipare al concorso Inps, oltre ai requisiti generali necessari per accedere alle selezioni della Pa, potrebbe essere indispensabile un titolo di laurea triennale o magistrale in classi scientifiche, giuridiche, economiche o delle scienze politiche per quanto riguarda il profilo di medico e consulente per la protezione sociale.

Inoltre, non dovrebbe essere richiesto il requisito del B2 per la lingua inglese. Non si esclude che per alcune posizioni professionali possa bastare il possesso del diploma di maturità. Quanto alle prove concorsuali, visto il probabile ed elevato numero di candidature, quasi certamente sarà prevista una prova preselettiva con varie domande a risposta multipla di logica e/o cultura generale. Seguiranno poi una o due prove scritte e un'orale che di solito verte sulle materie della prova scritta.

Si ricorda a tutti coloro i quali volessero candidarsi ai futuri bandi che occorre essere in possesso del PIN Inps, della Carta dei Servizi o delle credenziali SPID.