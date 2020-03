Via libera al nuovo concorso per il reclutamento di 32 marescialli delle Forze Armate. Nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 3 marzo 2020, infatti, è stato pubblicato un nuovo bando di concorso volto all'inserimento al corso di formazione per sottufficiali dell'Esercito Italiano, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 2 aprile 2020.

Concorso marescialli Forze Armate, i requisiti

Stando a quanto riportato dal bando di concorso, il reclutamento a nomina diretta porterà all'inserimento di nuove risorse nell'Esercito in servizio permanente con specializzazione sanità, nella Marina Militare nelle categorie specialisti del sistema di combattimento e servizio sanitario del C.E.M.M e nell'Aeronautica Militare per la categoria supporto e specialità sanità.

I candidati, infatti, assumeranno il ruolo di maresciallo in servizio permanente nelle Forze Armate.

Per partecipare alla procedura di selezione i candidati dovranno essere in possesso della cittadinanza italiana, di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, dell'idoneità psico-fisica e attitudinale, godere dei diritti civili e politici e non essere stati dispensati o destituiti dal pubblico impiego. Inoltre, si dovrà dimostrare l'assenza di condanne penali e carichi pendenti. I militari già in servizio, invece, non dovranno avere procedimenti disciplinari in corso e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione.

Domande entro il 2 aprile

Tutti gli interessati potranno inviare la domanda di partecipazione al concorso entro e non oltre il 2 aprile 2020, attraverso la procedura telematica utilizzando il portale concorsi del Ministero della Difesa. Pertanto, si richiede il possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di un lettore collegato al computer per la lettura delle smart card.

Iter di selezione

L'iter di selezione è ben articolato e prevede una prova scritta di cultura generale, una prova di efficienza fisica e un accertamento dell'idoneità attitudinale. Inoltre, i candidati saranno sottoposti ad una prova orale che avrà per oggetto argomenti di cultura generale.

La commissione esaminatrice, invece, verificherà i titoli di merito che aggiunti al punteggio conseguito nelle prove, contribuirà alla redazione della graduatoria finale di merito.

Infine, i candidati collocati nelle posizioni utili in graduatoria saranno avviati al corso di formazione applicativo della durata non superiore ad un anno e riceveranno la nomina di maresciallo in servizio permanente per l'Esercito Italiano, capo di terza classe per quanto riguarda la Marina Militare e maresciallo di terza classe per l'Aeronautica Militare.