Il bando del concorso Inps è uno dei più attesi del 2020 da parte di laureati e diplomati che attendono da mesi di avere a disposizione notizie più approfondite al riguardo. A tal proposito emergono novità per quanto concerne la data di pubblicazione del bando direttamente dal presidente dell’INPS Tridico, il quale ha dichiarato che il bando in gazzetta ufficiale sarà pubblicato entro la fine del mese di Marzo 2020, quindi il mese corrente.

Si tratta di circa 2000 posizioni aperte che porteranno migliaia di persone ad ottenere un contratto a tempo indeterminato presso l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

La nuova procedura e le conseguenti assunzioni saranno utili per arginare il problema della mancanza di personale negli uffici pubblici e per rafforzare le risorse umane all'interno dell'Ente. Sono sempre più numerose le funzioni da svolgere con l'avanzare della tecnologia e questo nuovo concorso potrà garantire all'Inps una dotazione organica più adeguata. Inoltre con il Reddito di Cittadinanza e la Quota 100 sta diventando sempre più complicato gestire un personale che si sta assottigliando sempre di più.

I candidati che saranno assunti si occuperanno di consulenza di protezione e consulenza sociale

Già nei mesi scorsi Pasquale Tridico aveva dato alcune anticipazioni utili a farsi un'idea sulle posizioni aperte: il numero dell'INPS aveva specificato che le figure professionali ricercate andranno a svolgere le mansioni di consulente di protezione e di consulente sociale. In particolare le nuove risorse si occuperanno di assistenza sociale anche verso coloro che percepiscono il Reddito di Cittadinanza e altre indennità.

Attualmente sappiamo con sicurezza che le assunzioni riguarderanno le seguenti figure professionali: 15 professioni che si occuperanno dell’area legale; 1.379 consulenti per la protezione sociale e/o informatici; 40 medici.

Potrebbe esserci una prova preselettiva per accedere al concorso Inps 2020

Come faranno i candidati a superare il concorso e ottenere l'assunzione? Come è già accaduto per le altre procedure dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, anche questa volta i candidati potrebbero essere sottoposti innanzitutto ad una prova preselettiva, visto l'altro numero di individui che attendono da mesi tale bando.

Difatti per 2000 profili messi a concorso sono attese migliaia di persone che si presenteranno ad affrontare le prove per ottenere il posto pubblico a tempo indeterminato. Il superamento della prova preselettiva permetterà ai candidati di passare agli step successivi che saranno chiariti al momento della pubblicazione del bando.