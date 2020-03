Il primo incontro tra il Miur e le sigle sindacali ha dato creato le indiscrezioni sulla presentazione delle domande relative alla Mobilità per l’anno 2020/2021 che potrebbero essere già prodotte a partire dall’11 marzo.

Posti disponibili

Mentre l’emergenza coronavirus ha portato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a sospendere le attività didattiche fino al 15 marzo, con la relativa chiusura di tutte le scuole d’Italia di ogni ordine e grado, il Ministero della Pubblica Istruzione non si ferma, al momento restano confermati i test per l’accesso al Tfa Sostegno con 19585 posti disponibili e anche i Concorsi, con determinazione ordinaria e straordinaria.

Il Miur è a lavoro anche per decidere le specifiche della prossima Mobilità docenti per l’anno 2020/2021. Il nodo della questione riguarda i posti disponibili e la loro eventuale suddivisione, in merito, soprattutto, ai posti relativi a "quota 100" lasciati liberi nella precedente mobilità.

Per il prossimo anno scolastico 2020/21 i posti destinati alle immissioni in ruolo sono stati suddivisi con la seguente modalità:

Il 50% dei posti disponibili è destinato alle immissioni in ruolo

Il 30% dei posti disponibili è destinato alla mobilità territoriale

Il 20% dei posti disponibili è destinato alla mobilità professionale

E’ bene chiarire che nella fase dei trasferimenti, avranno la precedenza prima i trasferimenti su comune, a seguire gli spostamenti provinciali e, infine, i trasferimenti interprovinciali.

Potrebbero essere 180 mila i posti disponibili su classe di concorso e sostegno.

Posti disponili “quota 100” per Mobilità

Rimane da chiarire il modo in cui verranno utilizzati i posti resi disponibili dai pensionamenti di “quota 100”, posti che erano stati tagliati fuori dalla Mobilità 2019. Assegnarli quest’anno e in modo da non creare disparità tra i docenti è la priorità dei Sindacati, a lavoro anche su questa questione.

La situazione è semplice, rendere disponibili questi posti per la Mobilità 2020 potrebbero creare una grave disparità nei confronti dei docenti che potevano ottenere il trasferimento l'anno scorso su quei posti e che, invece, ne vedrebbero l’occupazione da parte dei nuovi assunti, con il medesimo diritto.

Blocchi per i docenti

Dal primo incontro sono emerse le indicazioni anche ai blocchi. Il blocco, come stabilito dal CCNL, e che è in fase discussione da parte dei sindacati, prevederebbe un fermo quinquennale per quanto riguarda i docenti assunti da graduatoria di merito del concorso con data 2018, con riferimento al DM 631 del 25 settembre 2018.

Questo blocco è valido a partire dal primo settembre 2019 e vedrebbe l’impossibilità di chiedere trasferimento o passaggio di ruolo nei cinque anni successivi. Lo stesso blocco riguarderebbe i nuovi assunti 2022, a prescindere dal canale di reclutamento (GAE, Concorso, GMR) a cui dovrebbe essere impedito anche di chiedere utilizzazione e assegnazione provvisoria. Oltre al blocco quinquennale, al momento rimane in vigore anche quello triennale e che fa riferimento alla fase di Mobilità 2019. I docenti che, a richiesta, hanno ottenuto trasferimento o passaggio nella Scuola scelta, hanno l’obbligo di rimanerci per tre anni, senza la possibilità di chiedere un nuovo trasferimento.

Tale blocco riguarda i docenti di ogni ordine e grado. Le principali sigle sindacali con riferimento alla scuola, FLCGIL, CISL, UIL, SNALS e GILDA sono a lavoro per modificare tali specifiche, considerando ingiusto tale blocco hanno aperto un tavolo di trattativa con il Miur per attuare una deroga, deroga che ricordiamo, è stata applicata nell’ultimo triennio senza alcuna distinzione.