Despar è un marchio commerciale nato negli anni '60 ed è gestito da un Consorzio formato da dieci aziende. Tramite i loro punti vendita, queste ultime distribuiscono prodotti di vario genere nel Nord-Italia e per farlo selezionano determinate figure professionali. Tra queste ce ne sono alcune che compaiono spesso negli annunci di lavoro inseriti dall'azienda nel suo sito web ufficiale. In particolare, l'addetto vendita, il macellaio e il gastronomo. Ruoli a cui è possibile candidarsi online attraverso un'apposita pagina del sito appena citato.

Posizioni aperte di recente da Despar

Despar ha ultimamente aggiunto nuove posizioni lavorative nella pagina del suo sito dedicata alle carriere. Per candidarsi a queste offerte è necessario possedere un requisito fondamentale, ovvero la disponibilità a lavorare anche la domenica e nei giorni festivi. Da precisare che la candidatura di ogni offerta non prevede un limite di scadenza.

La prima posizione da considerare è l'addetto vendita, molto ricercata nel Trentino. Un esempio significativo è la ricerca di tale figura per il negozio di Vipiteno, in provincia di Bolzano.

In questo caso specifico, non vengono elencati precisamente i compiti da svolgere ma l'azienda indica che il neo assunto dovrà dimostrare di saper lavorare in un team, di avere dimestichezza nel relazionarsi con il pubblico e di conoscere la lingua tedesca. Quanto all'inquadramento lavorativo, il candidato potrà lavorare sia full-time che a tempo parziale. È da precisare che sono richieste anche figure come l'addetto al rifornimento degli scaffali dove non è necessario conoscere una lingua straniera.

Per quanto riguarda la richiesta di macellai, un esempio proviene dal negozio di Parma. Per questo ruolo, l'azienda è alla ricerca di persone che preferibilmente abbiano conseguito una certa esperienza in questo settore. Mentre per una maggiore specializzazione nella gestione del banco carni, verrà fornita adeguata formazione durante il percorso lavorativo. In riferimento al contratto di lavoro, come accennato sopra, si prediligono persone disposte a lavorare il fine settimana e durante le festività.

Infine, vi è la posizione di gastronomo. In questo caso, in alcuni punti vendita, come ad esempio quello di Trieste, non si richiedono particolari requisiti se non il rendersi disponibile a lavorare a tempo pieno e nei festivi. In altri, come quello di Grado in provincia di Gorizia, si richiede di lavorare solo durante l'estate, mentre a Treviso viene richiesta l'esperienza pregressa.

Come fare la domanda di lavoro online

Per candidarsi online alle offerte di lavoro dell'azienda in questione bisogna prima di tutto digitare "despar lavora con noi" su un qualsiasi motore di ricerca. A questo punto, un click sul link blu "Le nostre Offerte di lavoro Sempre Aggiornate - Despar Tribù" permetterà di aprire la pagina aziendale dedicata al lavoro.

Bisognerà scorrere quest'ultima fino a quando non si nota il pulsante rosso "Scopri gli annunci" sotto la voce Punti vendita, il quale condurrà a una schermata in cui le posizioni sono divise per regioni. Cliccando il pulsante sotto la regione di proprio interesse si avrà accesso all'elenco delle rispettive figure ricercate. Una volta scelta quella preferita, il pulsante verde "invia candidatura" ne mostrerà la descrizione, mentre il successivo pulsante "candidati" porterà al modulo da riempire con i dati del proprio curriculum.