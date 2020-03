Sephora è un noto marchio di livello internazionale che si occupa della vendita di cosmetici. Ha aperto il primo negozio nel 1969 ed è stato inglobato dal gruppo LVMH nel 1997. Nel tempo, la sua attività distributiva ha avuto una grande espansione fino ad inaugurare migliaia di punti vendita in tutto il mondo. Per quanto riguarda le offerte di lavoro attualmente rese disponibili, il gruppo è alla ricerca di consiglieri di bellezza e specialist con ciò spaziando dunque da figure operative ad altre di carattere più manageriale.

Gli addetti ricercati da Sephora

Come si è detto anche sopra, Sephora ha indetto da qualche tempo una vasta campagna d'assunzioni in tutta Italia. Dal sito, infatti, si può notare come la società continui a inserire offerte concernenti i ruoli citati.

Il principale di questi, perché spesso inserito nel sito, è il Beauty Advisor o consigliere di bellezza. Il candidato deve dimostrare di essere "dinamico", di saper prestare "attenzione alle piccole cose che fanno la differenza", di essere in grado di lavorare all'interno di una squadra e di essere portato a generare vendite.

Il lavoro si basa principalmente sull'attività di consulenza e non richiede pregressa esperienza in settori simili poiché è l'azienda stessa a fornire la formazione adeguata. Per questa posizione non viene indicata una data di scadenza: l'offerta è stata pubblicata nella giornata di ieri ed è valida per diverse città site sul territorio italiano (Brescia, Milano, Formia, Latina solo per fare qualche nome).

L'altra figura particolarmente cara al gruppo è quella dello specialist. Come già accennato, per questo posto di lavoro si cercano candidati in grado di gestire un pool di attività e un team di persone. Nello specifico, il selezionato dovrà monitorare il corretto svolgimento dei compiti dei suoi collaboratori, in modo da assicurare un'ottima accoglienza del cliente, il raggiungimento degli obiettivi del suo reparto e la regolare applicazione delle politiche commerciali di Sephora.

A fronte di ciò, l'azienda chiede che il candidato abbia un diploma o una laurea e preferibilmente almeno tre anni di esperienza in ruoli analoghi. Anche in questo caso non c'è un termine entro cui candidarsi ma il contratto prevede una retribuzione mista, ovvero uno stipendio da lavoratore dipendente più vari benefici che variano in base alle performance lavorative.

Come candidarsi online all'offerta di Sephora

Chiunque voglia far parte del team di consulenti di bellezza del marchio Sephora può effettuare la domanda di lavoro online. Ciò significa prima di tutto accedere alla pagina delle carriere presente nel suo sito istituzionale.

Quindi, digitando "sephora lavora con noi" su un qualsiasi motore di ricerca e cliccando subito dopo sul link dal titolo "Careers at Sephora", si entrerà nella pagina appena menzionata. Una volta al suo interno, nel menu in alto a sinistra è presente la voce "Candidarsi" la quale condurrà direttamente alla schermata con l'elenco delle posizioni aperte, divise per luogo di lavoro. Da qui è possibile inserire nell'apposito riquadro la città in cui si preferisce lavorare, così da ottenere le figure richieste, o cliccare direttamente sul titolo della posizione scelta per leggerne i requisiti e i compiti da svolgere.

Infine, l'ultimo passo da compiere è quello di cliccare il pulsante rosso "Candidati ora" e seguire tutte le istruzioni necessarie per inserire i propri dati anagrafici e allegare il curriculum.