Il gruppo Ferrovie dello Stato continua a crescere e ad inglobare sempre più risorse che cercano lavoro. In particolare, sul sito ufficiale delle FS italiane, sono aperte le selezioni per autisti che si occuperanno della guida di autobus prevalentemente in servizio pubblico di linea. Le assunzioni prevedono un contratto di apprendistato a tempo pieno della durata di 36 mesi. Le sedi lavorative degli autisti saranno: Toscana, Veneto e Umbria.

Ferrovie dello Stato: i requisiti per partecipare alla selezione

I requisiti per partecipare alla selezione delle Ferrovie dello Stato prevedono:

età tra 21 anni e 29 anni (fino al giorno antecedente il compimento del 30° anno di età) per gli apprendisti che saranno assunti in Toscana e Umbria. Per coloro è necessario il conseguimento della patente D o D/E con le diverse limitazioni anagrafiche per il Veneto.

(fino al giorno antecedente il compimento del 30° anno di età) per gli apprendisti che saranno assunti in Toscana e Umbria. Per coloro è necessario il conseguimento della patente D o D/E con le diverse limitazioni anagrafiche per il Veneto. diploma nella scuola secondaria di secondo grado o titoli equivalenti.

possesso della patente B, o C, o CE

padronanza della lingua inglese nel livello B1.

buona conoscenza dello strumento informatico Microsoft Office.

idoneità fisica al lavoro da svolgere.

disponibilità a lavorare su turni anche notturni e/o festivi.

Sarà, inoltre, data precedenza ai residenti nelle regioni delle sedi lavorative, a coloro che siano in possesso di un diploma scolastico in ambito tecnico con conseguimento della massima votazione finale e, infine, a coloro che sono in possesso della patente C.

Un percorso formativo per il conseguimento delle competenze necessarie

Il piano formativo individuale del gruppo Fs prevede un percorso volto all'ottenimento delle abilitazioni propedeutiche allo svolgimento del lavoro di 'operatore di esercizio', e cioè patente D - D/E + CQC.

Il conseguimento di tali titoli sarà poi condizione imprescindibile ai fini della continuazione dell'iter formativo e del rapporto di lavoro.

La partecipazione al percorso di formazione, inoltre, è sovvenzionato totalmente dall’azienda, eccetto per le tasse e i bolli che saranno a carico dell'aspirante.

Le sedi del lavoro e come inviare la domanda nelle Fs italiane

Coloro che saranno selezionati dalle Ferrovie dello Stato italiane saranno inseriti in Toscana, Veneto e Umbria. Le sedi lavorative saranno situate: per la Toscana, a Firenze e zone limitrofe; per l'Umbria a Perugia e zone circostanti; per il Veneto a Padova, Rovigo e località attigue.

Per inviare la propria candidatura alla proposta di lavoro è necessario collegarsi al sito ufficiale delle Ferrovie dello Stato, nella sezione 'Campagna di Ricerca'. In seguito basterà cliccare sulla posizione 'Operatori d'Esercizio (autisti in apprendistato)' e poi su 'Partecipa'.