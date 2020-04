Penny Market, nota catena di supermercati tedesca ha avviato nuove assunzioni di personale. Difatti, l'azienda è alla ricerca di diverse figure professionali come addetti alle vendite e responsabili di zona da destinare alle varie filiali d'Italia. Si tratta di una buona opportunità per molti giovani in cerca di un'occupazione.

Penny Market avvia gli investimenti per l'espansione

La società tedesca rappresenta una realtà solida e dinamica e sta inaugurando numerosi punti vendita su tutto il territorio nazionale allo scopo di fortificare la rete di vendita e migliorare la logistica.

Difatti, per l'ampliamento del proprio organico si ricercano vari addetti vendita e responsabili di zona da impiegare in varie parti d'Italia. Le ricerche sono rivolte a giovani laureati e diplomati anche senza esperienza che avranno la possibilità di crescere professionalmente anche grazie a dei percorsi di formazione offerti direttamente dall'azienda, allo scopo di fornire le nozioni necessarie per intraprendere l'attività lavorativa e conoscere le mansioni da svolgere.

Assunzioni addetti vendita, i requisiti

In particolare, Penny Market è interessata alle assunzioni di addetti alle vendite per le sedi di Novi Ligure, Rimini, Milano, Carpenedolo, Porcia e Cordenons, Roma, Ciriè, Olginate, Cervignano del Friuli, Alessandria e Correggio. Nel dettaglio, l'azienda è interessata a conoscere persone motivate e con ottime doti organizzative. Inoltre, si richiede il diploma di maturità ed una consolidata esperienza nel settore della Grande Distribuzione Organizzata.

Le risorse selezionate saranno responsabili dell'accoglienza e dell'assistenza alla clientela, della sistemazione della merce nei bancali e delle attività di cassa.

Si ricercano responsabili di zona

Per la sede di Milano e hinterland, invece, sono aperte le assunzioni per responsabili di zona, i quali si occuperanno della pianificazione degli obiettivi, del coordinamento del team e della gestione del punto vendita in piena autonomia.

Per questo motivo, vengono richieste: esperienza di almeno 3 anni nella GDO ed in particolare in ambito discount, diploma di istruzione secondaria di secondo grado e ottime doti organizzative. Le risorse, inoltre, dovranno essere in grado nelle relazioni interpersonali con la clientela. Le candidature potranno essere inviate direttamente dal portale dell'azienda, alla sezione Lavora con noi. Nella pagina compariranno le Offerte di lavoro attive e il form per la compilazione delle istanze e l'inoltre del curriculum vitae. L'ufficio risorse umane, invece, si occuperà delle selezioni e convocherà tutti i candidati risultati in linea con i requisiti richiesti.