BNL rappresenta uno dei principali gruppi bancari del nostro Paese. Soltanto in Italia possiede circa mille centri ed è presente in oltre settanta Paesi esteri.

Grazie alla collaborazione di circa duecentomila dipendenti, BNL offre al suo pubblico svariati servizi: per questo motivo, coloro che avranno modo di inserirsi lavorativamente in questo settore, potranno confrontarsi con molteplici aree di interesse.

Attualmente, il gruppo offre la possibilità a giovani neolaureati di svolgere uno stage presso una delle sedi che BNL possiede in tutto il territorio nazionale.

La lista delle posizioni libere per gli stage può essere consultata nella specifica area del sito web del gruppo e, per il momento, gli annunci non presentano termini di scadenza.

Posizioni aperte per uno stage in BNL

Come già anticipato, il gruppo BNL opera in svariati settori, in ciascuno dei quali vi sono opportunità per stage e assunzioni.

In particolar modo, in questo momento vi sono numerose posizioni aperte, soprattutto nelle sedi di Roma e Milano, per lo svolgimento di stage.

Nello specifico, per le sedi di Roma, si selezionano candidati da inseguire nelle seguenti aree:

risorse umane, area amministrativa;

junior data scientist;

sistemi informativi- supporto utente;

agevolazioni e incentivi- controlli e verifiche;

servizio media relations;

group networks;

product services and digital development;

risorse umane- HR planning and governance;

risorse umane- selezione;

risorse umane - stage WCB.

Invece, per coloro che intendono presentare la propria candidatura per uno stage a Milano, potranno farlo per una delle seguenti aree:

BNP Paribas securities services;

account life cycle manager;

global custody processing;

corporate and institutional banking- performance management;

leasing solution- kyc team;

local corporate actions;

junior credit analyst;

gestione clienti;

securities services- banca deposotaria;

corporate trust services equity account manager;

group networks.

Caratteristiche degli stage

Gli stage sono rivolti principalmente a candidati neolaureati anche senza alcuna esperienza professionale; il titolo di studio richiesto varia a seconda della posizione specifica per la quale ci si candida: per la maggior parte delle posizioni è richiesto il titolo di laurea in ingegneria gestionale, giurisprudenza ed economica.

In ogni caso, i singoli annunci possono essere consultati sul sito di BNP Paribas, nella sezione relativa alle "posizioni aperte", attraverso la quale è anche possibile inviare la propria candidatura.

Inoltre, è richiesta la conoscenza della lingua inglese e dei principali sistemi informatici.

Ciascuno stage avrà una durata di sei mesi, per ciascuno dei quali è previsto un rimborso spese mensile.