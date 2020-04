Casting attualmente aperti, a cura della casa di produzione Stand By Me, per realizzare alcune serie televisive. Sono inoltre in corso le selezioni a cura dell'agenzia di casting Studio Emme di Roma alla ricerca di giovani attori e attrici.

Stand By Me

Per la nota società di produzioni televisive e multimediali Stand By Me sono in corso le selezioni per due serie tv. A tale proposito, per una la richiesta è indirizzata verso giovanissimi e giovani di età compresa tra 12 e 20 anni, che desiderino avere un ruolo importante in una serie televisiva.

Gli interessati devono inviare la propria candidatura, corredata di nome, cognome, recapito, due fotografie in primo piano e una a figura intera nonché di un video di autopresentazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: ''castingserietvragazzi@standbyme.tv''. Occorre anche specificare come si è avuta la notizia di questa selezione. Sempre la casa di produzione indicata cerca poi, per la realizzazione di una nuova serie televisiva, ragazzi e ragazze di età compresa tra 12 e 16 anni e dal modo di fare vivace e dotati di notevole spontaneità.

In questo caso, la candidatura va inviata all'indirizzo email ''redazione.casting@standbyme.tv'', inserendo nell'oggetto 'Nuova Serie TV' e indicando dati personali e di contatto e allegando alcune fotografie. In entrambi i casi consigliamo di visionare previamente il sito web della casa di produzione e ricordiamo che per i minorenni la candidatura va inoltrata a cura dei relativi genitori o dei tutori legali.

Studio Emme

Selezioni aperte da parte dell'agenzia di casting per giovani attori e attrici Studio Emme, di Roma, per la ricerca di nuovi talenti. Si tratta di una agenzia che promuove giovani attori nell'ambito di produzioni televisive e cinematografiche. Gli interessati a proporre la propria candidatura, sono tenuti ad inviare al seguente indirizzo di posta elettronica: ''studioemme2011@gmail.com'', dati personali, riferimenti di contatto, fotografie in primo piano e il proprio curriculum artistico-professionale o, in alternativa, alcune brevi quanto significative note biografiche.

Si precisa che nel caso in cui il candidato o la candidata siano minorenni, è assolutamente necessaria l'autorizzazione previa di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci. I soggetti ritenuti interessanti ai fini dell'inserimento nell'ambito dell'agenzia verranno successivamente contattati entro non oltre 15 giorni dalla data di inoltro della documentazione attinente alla candidatura. Per ogni ulteriore informazione e dettaglio consigliamo di far riferimento al sito web dell'agenzia.