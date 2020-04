La Gazzetta Ufficiale del 31 marzo ha confermato un ulteriore rinvio della prima prova del tanto atteso concorso Aci. Il prossimo 28 aprile saranno pubblicate la data e l'ora della prima prova, mentre resta certo che l'esame si terrà a Roma. Migliaia sono le persone che hanno effettuato la domanda di partecipazione a partire dallo scorso anno e che attendono impazienti la pubblicazione della nuova data di concorso. I candidati avranno, dunque l'opportunità di prepararsi e di studiare ulteriormente per le prove, dato il dilatarsi dei tempi dovuto alle misure restrittive per il contenimento dell'epidemia da coronavirus.

Le posizioni richieste

I posti in palio sono 305, di cui 242 sono per laureati (Area C), mentre 63 sono riservati ai diplomati (Area B).

In particolare le figure ricercate in Area C sono:

200 in materia amministrativa;

8 in materia di contrattualistica pubblica;

8 in materia di reporting e controllo gestione,

4 in materia di web comunication e social media;

4 in materia di gestione di fondi europei;

5 in materia di contabilità pubblica;

10 in materia di analisi dei processi pubblici;

3 in materia di politiche del turismo;

Il 30% dei posti inerenti alla categoria dei diplomati è riservato al personale di ruolo dell'Automobile Club Italia.

Per aver accesso ai posti dell'Area B sarà necessario detenere il diploma conseguito a seguito della frequenza di corsi della durata di 5 anni.

I nuovi assunti saranno poi impiegati nelle sedi territoriali dell'Ente che si trovano in tutto il territorio nazionale.

Ulteriori requisiti

Per avere accesso al concorso, oltre al titolo di studio (laurea o diploma), è necessario: essere cittadini italiano con pieni diritti politici e civili, essere immuni da condanne penali, avere l'idoneità fisica all'impiego (ci sarà una visita medica), conoscere in modo adeguato la lingua italiana.

Potranno partecipare al concorso soltanto i candidati che hanno compilato l'istanza sul sistema telematico del sito ufficiale dell'ente entro il giorno 10 gennaio 2020 per quanto riguarda l'Area B e il 5 dicembre per l'area C.

Le prove del concorso

Per quanto ci concerne i candidati dell'Area B, essi saranno sottoposti ad un quiz a risposta multipla che riguarderà elementi di diritto amministrativo e civile, argomenti informatici, di cultura generale, d'inglese e di livello attitudinale.

Coloro che lo supereranno avranno la possibilità di accedere ad una prova orale.

Più complessa è la prova inerente all'Area C, in cui i candidati dovranno superare prima una prova preselettiva (a breve sarà pubblicata la banca dati con i quesiti in oggetto di esame). Per coloro che supereranno questo step ci saranno altre due prove: una scritta ed una orale.

Il testo integrale del bando e i relativi rinvii delle prove sono reperibili sul portale dell'ente.