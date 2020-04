La società Ales che opera sotto il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali ha indetto un nuovo concorso pubblico per la selezione di un addetto amministrativo contabile da inserire nella sede di Roma. Le domande di partecipazione potranno essere inoltrate per via telematica entro il 26 aprile 2020.

Ales bandisce un concorso per addetto contabilità

Si tratta di una buona opportunità lavorativa per tutti coloro che intendono avviare una carriera all'interno di un'azienda che ormai da anni gestisce il patrimonio culturale e urbanistico.

Difatti, la società Ales lavora a stretto contatto con il Ministero dei Beni Culturali e garantisce la salvaguardia del patrimonio artistico e culturale del Paese. Per l'ampliamento del proprio organico, la società ha indetto un nuovo bando di concorso per la selezione di un addetto amministrativo e contabilità che saranno impiegati nella sede di Roma. Tuttavia, le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate entro il 26 aprile 2020 seguendo la procedura telematica presente sul sito istituzionale di Ales e caricando un curriculum vitae, che verrà successivamente vagliato per la selezione del personale.

I requisiti richiesti

La figura opererà all'interno della Direzione Generale all'Interno del Mibact, con la collaborazione del Responsabile della Gestione Operativa e si occuperà di predisporre la documentazione relativa agli approvvigionamenti, dell'aggiornamento della rubrica clienti e fornitori, della contabilizzazione dei cespiti e dell'emissione dei documenti contabili. Inoltre, sarà responsabile della tenuta delle scritture contabili e della registrazione dei documenti, oltre agli adempimenti fiscali e dell'archiviazione dei documenti.

Pertanto, il candidato ideale dovrà essere in grado di rilevare i principali fatti contabili, identificare le procedure operative per il trattamento contabile delle operazioni, applicare le tecniche di contabilità generale e di rilevare i fatti contabili per criteri di costo. Costituiscono requisiti essenziali, infatti, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in Ragioneria o una laurea in materie economiche, un'esperienza minima di due anni nel medesimo ruolo, limite d'età fissato a 45 anni e il possesso di conoscenze in Diritto Tributario, adempimenti Iva, normativa previdenziale e fiscalità differita.

Inoltre, si richiede la conoscenza dei principali software di contabilità.

Iter di selezione

L'iter di selezione prevede un test tecnico a risposta multipla e un colloquio di carattere motivazionale. Sulla base dei punteggi acquisiti verrà stilata una graduatoria finale di merito che verrà utilizzata per decretare i vincitori del concorso. Le risorse saranno inserite con iniziale contratto a tempo determinato.