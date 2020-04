Prende forma il decreto di aprile con cui il governo aiuterà una vasta platea di lavoratori, famiglie e imprese che sono stati letteralmente travolti dalla pandemia del Coronavirus. Travolti è il termine usato dal quotidiano il Sole 24 Ore che delinea la portata del decreto in arrivo e illustra quali dovrebbero essere le misure inserite. Tra i soggetti da aiutare ci sono anche colf e badanti, per le quali si delinea un bonus sulla falsariga di quelli che hanno potuto richiedere nel decreto Cura Italia autonomi, stagionali e agricoli.

Il decreto però, non uscirà prima di fine aprile, perché prima di poter presentare questo attesissimo atto di governo, occorre che il Parlamento si esprima sul cosiddetto scostamento di bilancio. Il prossimo 24 aprile infatti, la Camera dei Deputati dovrà autorizzare il governo alla variazione del bilancio dello Stato, affinché il Consiglio dei Ministri possa poi passare a ratificare il decreto.

Cosa si prevede per badanti e colf

Il 24 aprile quindi a Montecitorio la camera dovrà votare lo scostamento di bilancio del governo, perché le cifre che dovrebbero finire nel decreto emergenziale di aprile saranno imponenti.

Ci saranno misure per colf e badanti, nuove misure per il settore turistico e un potenziamento delle misure inserite nel decreto Cura Italia. Come si legge sul Sole 24 Ore, sul decreto si sta ancora lavorando, perché i provvedimenti sono in fase di scrittura e di aggiornamento. Sul lavoro domestico però, tutto sembra abbastanza delineato, con un bonus da garantire a circa 860mila lavoratori regolari del settore.

Il Ministero del lavoro sta verificando la fattibilità del bonus di cui da giorni si parla, cioè dell'indennizzo tra i 400 ed i 600 euro appannaggio di quei lavoratori del settore domestico la cui emergenza sanitaria ha sospeso al loro attività.

Sostegno anche ai lavoratori in nero

Se la platea di badanti e colf regolari è di circa 860mila lavoratori, molti di più sono gli addetti al settore domestico che lavorano in nero.

Ed anche per loro il decreto di aprile potrebbe riservare un sostegno. Per questa grande fetta di addetti, la misura dovrebbe essere il reddito di emergenza. Il Ministro del lavoro, Nunzia Catalfo da giorni parla di questi interventi per il settore domestico come sicuri di entrare nel decreto. Tra l'altro, alcune settimane fa, in conference call, la Ministra ha avuto un summit con i rappresentanti dei lavoratori e con le associazioni dei datori di lavoro, ed è stato nell'incontro che si sono poste le basi per gli interventi da fare a tutela del settore.

Ma il decreto di aprile conterrà una vasta gamma di misure.

Saranno rifinanziati anche gli ammortizzatori sociali previsti dal Dpcm n°18 del 17 marzo scorso, cioè la cassa integrazione e il bonus stagionali, agricoli e collaboratori. Per le partite iva invece, si pensa ad un aumento del bonus, che nello scorso decreto è stato di 600 euro e che per il corrente mese dovrebbe essere di 800 euro (ma si pensa a prevedere già lo stesso bonus anche per maggio).