La circolare dell'Inps numero 56/2020 del 23 aprile ha chiarito il meccanismo d'inquadramento contributivo dei lavoratori agricoli che svolgono, in connessione o meno con l'attività principale, attività diverse dall'aratura, la semina, la potatura, la rimozione delle viti infette e il taglio di formazione per le fasi di imboschimento.

In particolare, l'Inps ha specificato che questi lavoratori devono rientrare nel settore previdenziale agricolo, anche se dipendenti di altri settori industriali, artigianali o del terziario.

Le differenze rispetto alla legge 92/1979

Secondo l'articolo 6 del suddetto decreto, devono essere inquadrati nel settore previdenziale agricolo tutti quei lavoratori che svolgono "attività di manutenzione agraria o forestale, di imboschimento o di creazione e manutenzione delle aree verdi". Quindi, la circolare ha definito un'eccezione a tale legge, determinando l'inquadramento ai fini pensionistici del lavoratore in rapporto all'attività da lui effettuata, piuttosto che a quella svolta in complesso dall'impresa dalla quale dipende.

L'Istituto Previdenziale ha fornito così un'interpretazione più 'dinamica' della legge 92/1979, facendo rientrare nel campo del suddetto articolo "le attività indispensabili, ordinarie e straordinarie, atte a detenere in buono stato le coltivazioni, il terreno e gli allevamenti trattati". Quindi le imprese che garantiscono tali attività agricole per conto terzi hanno la possibilità di far rientrare nel quadro previdenziale agricolo i dipendenti che attuano lavori di semina, potatura, rimozione viti infette.

Pasquale Tridico: 'Questi casi sono in aumento'

A parere del Presidente dell'Inps, non si tratta di casi rari, bensì il fenomeno è in larga diffusione di questi tempi, a causa dell'utilizzo di sistemi produttivi sempre più elaborati e specializzati in campo agricolo. Secondo lo stesso Tridico, al momento sono tra i 20 e i 25 mila i soggetti che svolgono queste attività e al contempo detengono contributi in altre gestioni.

L'Inps aveva esaminato la casistica già l'anno scorso

Nel mese di giugno 2019, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale aveva già riguardato il caso in oggetto, stabilendo che l'elenco delle attività dell'articolo 6 era da ritenersi "tassativo" ed erano quindi stati esclusi dalla previdenza dell'agricoltura tutti i soggetti che svolgevano lavori inerenti alla fase produttiva, come la potatura, la semina, le forniture di attrezzature agricole, alle dipendenze di aziende non agricole. Questa determina era stata fonte di grossi quesiti, perché non risultava neppure coerente con l'iter adottato fino ad allora per gli inquadramenti previdenziali dei lavoratori in questione.

Ora la nuova circolare Inps ha chiarito il tutto, definendo specificatamente un'estensione nel campo dei contributi agricoli.