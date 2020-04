Il Governo sta per varare un ulteriore decreto che potrebbe incrementare gli aiuti per imprese e lavoratori, al fine di supportarli nella crisi economica innescata dall'emergenza Coronavirus in atto. Il Presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, ha parlato in un'intervista per 'Il Corriere della Sera' della possibile introduzione del Reddito di Emergenza: "A mio avviso sarebbe una misura sensata per aiutare chi è in difficoltà e non ha beneficiato degli altri aiuti varati dalla Politica".

Le previsioni sul Reddito di Emergenza

Sarebbero circa un milione al momento, secondo Tridico, le famiglie che potrebbero beneficiare del Rem. Il sussidio potrebbe ammontare a 500-600 euro al mese, con un dispendio di fondi pari a 1,5-1,8 miliardi di euro in un trimestre. A parere del Presente dell'Inps questo rappresenterebbe uno strumento ragionevole e temporaneo, della durata di due o tre mesi, finalizzato a supportare tutti coloro che non possono percepire il reddito di cittadinanza perché hanno il loro Isee superiore a 9.360 euro.

Come gestirà l'Inps la possibile introduzione del Rem

Date le precedenti difficoltà nella gestione delle domande del bonus di 600 euro per le partite Iva, nel corso dell'intervista è stato chiesto al Presidente dell'Inps come intenda gestire le domande relative agli strumenti introdotti dal prossimo decreto e in particolare al Reddito di Emergenza, in caso di approvazione. Pasquale Tridico ha assicurato che il bonus di 600 euro sarà esteso per questo mese e per il prossimo, con una procedura più veloce (il lavoratore non è tenuto a presentare una nuova domanda), mentre per quanto concerne il Rem, ha dichiarato: "Abbiamo già gestito il reddito di cittadinanza per due milioni e mezzo di persone.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Nessuno riusciva a crederci. Possiamo farcela anche con il Reddito di Emergenza".

'L'Istituto sta lavorando duramente per far fronte a tutte le domande'

Il Presidente dell'Inps ha sottolineato che l'Inps sta lavorando senza tregua in questo periodo di emergenza. "Io non riesco neanche a dormire la notte per pagare prontamente i beneficiari - ha affermato Pasquale Tridico - Abbiamo già erogato 3,5 milioni di bonus da 600 euro ed esaminato gran parte delle domande di Cassa Integrazione.

L'Inps sta dando il meglio di sé con un'accelerata enorme". Poi ha spiegato che il sito dell'Istituto Previdenziale ha avuto dei disservizi inizialmente a causa degli attacchi hacker e dell'esubero delle domande, ma adesso è tutto nella norma.

'Il portale funziona regolarmente grazie ai dipendenti in smart e house working'

Pasquale Tridico ha asserito che al momento i dipendenti stanno lavorando a distanza e molti di loro anche in house working: "Con me lavorano gli informatici e altre persone che operano in sede in maniera continuativa e di rado si recano a casa loro per farsi una doccia e vedere le proprie famiglie.

Stiamo operando in questo modo per rispondere prontamente alle famiglie in questo contesto emergenziale".