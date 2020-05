Nuove opportunità di lavoro nella società Ales S.p.A, che ha indetto nuove assunzioni per geometri da inserire nelle sedi di Venezia e Genova e ragionieri che, invece, opereranno nelle sedi di Mantova, Cremona, Como e Pavia. Per partecipare alle selezioni è necessario il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Nuove assunzioni nella società Ales

Da tempo, Ales ha annunciato alcune assunzioni al fine di implementare l'organico e garantire maggiore efficienza nei servizi offerti. Dopo le recenti selezioni per addetti alla contabilità, addetti alla gestione di gare e appalti e bibliotecari, l'azienda ha pubblicato un nuovo bando di selezione che mira al reclutamento di ragionieri e geometri.

Selezioni avviate per addetti ufficio amministrativo

Stando alle recenti Offerte di lavoro, infatti, sono aperte le selezioni per addetti all'ufficio amministrativo da destinare alle sedi di Milano, Mantova, Cremona, Como e Pavia. Le risorse saranno responsabili delle rilevazione e della registrazione di documenti contabili, delle liquidazioni periodiche Iva e delle scritture di assestamento. Avranno il compito anche di gestire le fatture in entrata e in uscita e di classificare i clienti per capitoli di spesa. Per partecipare alle procedure di selezione è necessario il diploma di maturità in ragioneria, e il limite d'età è fissato a 45 anni. Inoltre, viene richiesta una pregressa esperienza di almeno due anni nel medesimo ruolo e la conoscenza di elementi di diritto tributario, adempimenti Iva, normativa previdenziale e scienze delle finanze.

Posizioni aperte per geometri, i requisiti

La società è alla ricerca anche di geometri che, invece, opereranno nelle sedi di Venezia e Genova e dovranno essere in grado di interpretare mappe e cartografie, elaborare dati di cartografia territoriale, effettuare rilevazioni di impatto ambientale ed effettuare controlli della pendenza del terreno.

Per candidarsi a tale posizione, si richiede il diploma di geometra, un'età non superiore ai 45 anni e un'esperienza di almeno 24 mesi. Inoltre, costituisce requisito indispensabile la conoscenza dei processi di lavorazione in edilizia, delle tecniche di progettazione e delle procedure di manutenzione delle apparecchiature e strumenti di lavoro in edilizia.

Le candidature dovranno essere inoltrate entro il 23 maggio attraverso il sito istituzionale Ales S.p.A. L'azienda offre un iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Ales S.p.A, è la società in house del Ministero dei Beni Culturali e fornisce supporto al Mibact negli uffici centrali e decentrati del ministero. Inoltre, lo affianca nella gestione delle attività di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del paesaggio.