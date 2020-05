UBI Banca – Unione di Banche Italiane Spa è alla ricerca di personale per tirocini e assunzioni. In Italia Ubi Banca conta più 1600 filiali con oltre 20 mila dipendenti. Inoltre ci sono anche delle sedi in Asia, America e in Europa. In questo momento sono disponibili diverse offerte di lavoro che possono essere consultate direttamente sul sito ufficiale.

Ubi Banca, figure ricercate

Ubi Banca sta selezionando del personale in varie zone d'Italia. Per esempio nella sede di Brescia si ricercano un senior IT fraud management, un analista funzionale antifrode junior e un responsabile sanctions prevention.

Mentre nella sede di Milano si ricerca un senior compliance investor protection, un corporate affairs e un junior legal counsel corporate & investment banking. Nella sede di Bergamo si ricerca un project manager organizzazione finanze e nella sede di Roma un perito per stime di oggetti preziosi. Inoltre Ubi Banca sta selezionando laureati o laureandi in economia da inserire presso la sede di Milano.

Opportunità di tirocini

In questo momento, accedendo al sito web è possibile anche candidarsi per alcuni tirocini. Nella sede di Milano è possibile candidarsi per uno stage nei seguenti ambiti: ECM/DCM, Acquisition Finance & Corporate Lending, Project Management & Distribution Innovation, Ambito CIB e anche in Project & Real Estate Finance.

Per alcuni stage bisognerà avere una buona conoscenza del pacchetto Office (Powepoint, Excel e Word) e di altri programmi informatici.

Come candidarsi alle offerte di lavoro

Per candidarsi alle offerte di lavoro basterà andare sul sito internet della banca e selezionare la voce "Lavora con noi". Lì sarà possibile visualizzare le offerte lavorative attive e inviare il proprio curriculum vitae.

In questa sezione sarà possibile anche ricercare tramite le keyword le figure interessate. Le selezioni della banca sono suddivise in varie fasi: si inizia con un primo controllo dei curriculum vitae pervenuti per poi selezionare soltanto quelli che rispecchiano i profili ricercati. La fase successiva consisterà in una valutazione del candidato per studiare l'esperienze passate e le sue aspirazioni professionali.

Inoltre sono disponibili anche stage fuori dall'Italia gestiti con alcune delle più importanti università e scuole di alta formazione. Ubi Banca collabora infatti con il mondo accademico per entrare in contatto con potenziali profili professionali più promettenti.