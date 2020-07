Aperte le assunzioni in Mediaworld, azienda operante nel settore della grande distribuzione organizzata e che offre prodotti di elettronica, telefonia, informatica e beni di largo consumo. Le assunzioni sono rivolte a giovani dinamici e motivati con la passione per l'elettronica che desiderano cimentarsi in un solido contesto.

Assunzioni per le sedi di Pordenone e Cremona

L'azienda ha recentemente aperto le selezioni per addetti alle vendite che saranno inseriti nei punti vendita presenti a Pordenone e Cremona. Si tratta di un'occasione per giovani appassionati e in cerca di occupazione, che avranno la possibilità di avviare un percorso di carriera stimolante e partecipare a piccoli corsi di formazione che serviranno ad apprendere le competenze necessarie nel settore tecnologico al fine di fornire un servizio di qualità alla clientela.

Mediaworld ricerca addetti vendita

L'azienda ha recentemente avviato nuove assunzioni di personale da inserire nelle sedi di Pordenone e Cremona. In particolare, ricerca la figura di addetti vendita, magazzinieri, centro-servizi e cassieri che dovranno occuparsi del corretto funzionamento del punto vendita, del continuo approvvigionamento della merce, della sistemazione dei prodotti negli scaffali, delle operazioni di cassa e di resi e della gestione del magazzino. inoltre, avranno un ruolo fondamentale nell'assistenza e nell'accoglienza dei propri clienti, ai quali forniranno informazioni dettagliate sui prodotti al fine di accompagnarli all'acquisto e soddisfare le loro esigenze. Stando all'annuncio pubblicato sul sito Mediaworld, per partecipare alle selezioni non è richiesta una specifica esperienza pregressa.

I requisiti di partecipazione

Per candidarsi alla posizione è richiesta una capacità di relazione e di comunicazione, approccio al cliente, passione per il settore delle vendite, capacità di lavorare in gruppo e attitudine al contatto con la clientela. Inoltre, si richiede un forte spirito di squadra, flessibilità e disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi.

Mediaworld offre l'inserimento in azienda con contratto a tempo part-time.

Gli interessati alle assunzioni potranno recarsi sul portale dell'azienda, alla sezione Posizioni aperte, dove visualizzeranno tutte le Offerte di lavoro ancora attive. Successivamente, potranno procedere alla registrazione, compilando il form online messo a disposizione sul sito e inoltrare la candidatura allegando il proprio curriculum vitae che dovrà essere corredato da una breve lettera di presentazione.