La nota piattaforma di spesa online Supermercato24 ricerca collaboratori da inserire nel proprio organico per la consegna della spesa a domicilio. Le assunzioni sono rivolte a persone motivate e dinamiche che avranno l'opportunità di cimentarsi in un'azienda in forte crescita.

Supermercato24 ha già assunto 1.300 risorse

Le assunzioni in Supermercato24 costituiscono una grande opportunità per migliaia di giovani in cerca di occupazione che avranno la possibilità di avviare un percorso di crescita professionale. L'azienda rappresenta una realtà in forte crescita e negli ultimi due mesi ha già provveduto ad assumere circa 1.300 nuove risorse anche per garantire il turn-over dovuto all'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19.

Tuttavia, la ricerca di personale non si è tuttora fermata e, in ambito nazionale seleziona addetti spesa, al fine di semplificare le procedure di spesa in favore delle persone in difficoltà e più esposte al virus.

Aperte le assunzioni per addetti spesa

Gli addetti spesa, infatti, si occuperanno della gestione degli ordini online. Prenderanno in carico gli ordini e andranno al supermercato prescelto per fare la spesa e consegnarla direttamente a casa. Per candidarsi alla posizione di addetto spesa, i candidati dovranno essere in possesso di un'età compresa fra i 35 ed i 60 anni, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, il possesso della patente B e di un mezzo proprio che dovrà essere utilizzato per gli spostamenti.

L'azienda offrirà un contratto di lavoro flessibile e i candidati selezionati agiranno come collaboratori autonomi, definendo le modalità di lavoro e gli orari sulla base delle proprie necessità. I dipendenti, inoltre, una volta perfezionata l'assunzione riceveranno a casa un kit con i dispositivi individuali di protezione e saranno coperti da polizza assicurativa.

Le risorse saranno inserite in vari percorsi di formazione e test online con city manager responsabili.

Supermercato24 ha aperto le assunzioni anche per personale da destinare nella sede di Milano e da remoto. Ad esempio, attualmente sono ricercate le figure di country manager, product manager, business analyst, oltre ad avere aperto un'opportunità di stage in accounts payable & treasury.

Per quanto riguarda le attività da remoto, invece, si ricercano data scientist e manager.

Candidature con modalità telematica

Tutte le Offerte di lavoro potranno essere visualizzare direttamente sul portale dell'azienda, alla sezione "Posizioni aperte", dove gli interessati potranno scegliere la posizione desiderata e candidarsi, inoltrando la propria candidatura. Difatti, dovranno solo compilare il form per la registrazione e allegare il proprio curriculum vitae.