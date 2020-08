Anas apre le assunzioni per laureati. In particolare, si ricercano assistenti e operatori amministrativi per la gestione di gare e appalti che saranno inseriti in varie sedi sul territorio nazionale con contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi. Le candidature dovranno essere inoltrate entro il 29 agosto.

Assunzioni per personale amministrativo in Anas

La società Anas, operante nel settore della manutenzione delle infrastrutture stradali e autostradali, ha recentemente pubblicato delle Offerte di lavoro che riguardano giovani laureati in materie economiche o giuridiche. Stando alle recenti inserzioni, infatti, l'azienda ricerca personale amministrativo da inserire in organico per la gestione di gare ed appalti.

Per effettuare le assunzioni, Anas si avvale dell'agenzia per il lavoro Generazione Vincente che ha il compito di ricezione delle candidature e di selezionare il personale.

Si ricercano assistenti amministrativi con laurea

Attualmente, le figure ricercate in Anas riguardano gli assistenti amministrativi contabili per l'ufficio gare ed appalti da inserire nelle sedi di Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Campobasso, Milano, Perugia, Torino, Venezia e Cagliari. Il personale reclutato si occuperà di fornire il supporto necessario nelle attività amministrative inerenti l'affidamento di appalti, di forniture e di servizi, oltre a collaborare in attività amministrative per la predisposizione di bandi e delle lettere d'invito.

Inoltre, avranno anche la responsabilità di assicurare un supporto adeguato ai responsabili nel procedimento di verifiche e nella gestione dei subappalti. L'offerta di lavoro richiede una laurea triennale in materie economiche o giuridiche, un'ottima conoscenza del diritto amministrativo e civile, un'esperienza pregressa di almeno un anno ed una buona conoscenza del pacchetto Office.

Per le sedi di Aosta e Campobasso, invece, sono aperte le assunzioni per gli operatori amministrativi che si occuperanno del coordinamento delle attività per la predisposizione dei bandi e del monitoraggio delle fasi intermedie di gara, oltre ad implementare e monitorare i sistemi informativi di competenza.

I candidati ideali dovranno essere in possesso di una laurea in Economia o Giurisprudenza e dovranno conoscere elementi di diritto amministrativo e civile. Inoltre, si richiede un'esperienza maturata di almeno cinque anni nel settore degli appalti e una buona padronanza del pacchetto Office.

Le candidature dovranno essere inoltrate entro il 29 agosto attraverso il canale telematico messo a disposizione dall'agenzia del lavoro "Generazione Vincente" che si occupa del reclutamento del personale per conto di Anas S.p.A.