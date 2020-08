La catena di supermercati Lidl ha aperto le selezioni per assumere nuove risorse. In particolare l'azienda cerca neodiplomati da impiegare come apprendista addetto vendite (non è richiesta alcuna esperienza) e per operatori di filiale. La domanda di candidatura dev'essere inviata esclusivamente in modalità telematica: non è indicato scadenza per l'invio della stessa.

Lidl ricerca neodiplomati anche senza esperienza

La società di origine tedesca cerca giovani neodiplomati da inserire come apprendisti nel settore delle vendite. Coloro che saranno assunti svolgeranno un percorso di formazione in cui conosceranno il mondo della grande distribuzione organizzata e tutte le mansioni inerenti il lavoro nei punti vendita.

Tale figura si occuperà anche di assistere i clienti, di gestire le operazioni di cassa e delle attività di riordino del punto vendita tramite l'esposizione e la cura dei prodotti negli scaffali. Per candidarsi a tale offerta di lavoro occorre avere: un'età compresa tra i 18 e i 29 anni, un diploma nella scuola secondaria di secondo grado, predisposizione alla cura dei rapporti interpersonali, orientamento alla clientela e disponibilità al lavoro di gruppo. Le sedi lavorative che riguardano il suddetto ruolo sono: Savona e Ceriale nella medesima provincia, Racconigi e Alba a Cuneo, Arcole in provincia di Verona, Massafra in provincia di Taranto, Turi in a Bari, Tolentino in provincia di Macerata, Forlì, Spilamberto, Modena e Carpi nella stessa provincia, Oderzo a Treviso.

Opportunità di lavoro per operatori di filiale

Lidl ricerca anche operatori di filiale che si occuperanno di tutte le mansioni operative, della gestione delle offerte e dalla pulizia del supermercato. Per candidarsi a tale offerta è necessario avere una buona attitudine al lavoro di squadra e alla clientela, rifornimento degli scaffali e pulizia del supermercato.

I punti vendita in cui è ricercata tale figura sono: Fiorenzuola D'Arda in provincia di Piacenza, Concorezzo, Asola e Lissone nella provincia di Monza/Brianza, San Martino Siccomario, Robbio e Casteggio in provincia di Pavia, Carpi e Spilamberto e Modena nella medesima provincia, Trieste, Settimo Torinese, Casalgrande e Reggio Emilia, Robbio nella provincia di Padova, Genova, San Giovanni Ilarione nella provincia di Verona, Roma, Grumello del Monte, Clusone e Caravaggio in provincia di Bergamo, Villa di Tirano a Sondrio, Salsomaggiore Terme in provincia di Parma, Giugliano in Campania e Mugnano di Napoli, Racconigi in provincia di Cuneo, Collesalvetti a Livorno, Massafra in provincia di Taranto, Torgiano, Marsciano e Foligno a Perugia, Calcinaia e Ponsacco a Pisa, Viareggio, Orzinuovi a Brescia, Vasto a Chieti, Senigallia ad Ancona, Gorizia, L'Aquila, Pescara, Ravenna, Terni.

La candidatura per tutte le suddette Offerte di lavoro deve essere inviata esclusivamente in modalità telematica attraverso il sito ufficiale di Lidl nella sezione "Annunci di lavoro".