L'azienda d'abbigliamento Ovs ha avviato le assunzioni per vari profili professionali. In particolare, ricerca addetti alle vendite e magazzinieri da inserire nelle varie filiali distribuite sul territorio nazionale. Le candidature dovranno essere inoltrate esclusivamente attraverso il portale dell'azienda.

Aperte le assunzioni in Ovs

Le assunzioni in Ovs offrono un'opportunità lavorativa per giovani che desiderano avviare un percorso professionale all'interno di una delle aziende d'abbigliamento più diffuse in Italia. Ovs, infatti, ha recentemente avviato le assunzioni per addetti alle vendite e magazzinieri e ricerca giovani con breve esperienza in ambito retail e nel settore della moda.

Gli addetti vendita saranno destinati negli store di Rovereto (Trento), Cassacco (Udine), Brescia, Casale Monferrato (AL) e Lamezia Terme (Cosenza). Gli addetti al magazzino, invece, svolgeranno le loro mansioni presso i centri logistici di Brescia e Modena.

Lavoro per addetti alle vendite

Nel dettaglio, le assunzioni riguardano addetti alle vendite che si occuperanno dell'accoglienza e assistenza alla clientela e gestirà con graduale autonomia l'operatività dell'area vendita. Inoltre, sarà responsabile delle operazioni di incasso, della promozione del brand e della sistemazione della merce. Si ricercano, infatti, giovani con ottime doti comunicative e relazionali, con attitudine al problem solving e capacità di lavorare in team.

Inoltre, i candidati dovranno avere un'esperienza maturata in ambito retail e nel settore della grande distribuzione organizzata.

Posti per addetti al magazzino, i requisiti

Gli addetti al magazzino, invece, saranno responsabili della gestione logistica e dell'approvvigionamento del punto vendita, seguendo le indicazioni degli addetti vendita e degli store manager.

Difatti, lavoreranno in stretta collaborazione con il punto vendita in ottica di omogeneizzazione del flusso delle merci e delle procedure interne. In questo caso, i candidati ideali dovranno essere in possesso di un'esperienza maturata in settore analogo e avere una conoscenza in ambito retail. Inoltre, si richiede una capacità al problem solving, attitudine al lavoro in team e ottime capacità comunicative e relazionali.

È richiesta anche la conoscenza delle tecniche di merchandising e di una o più lingue straniere. Tutti gli interessati alle assunzioni in Ovs potranno inoltrare la propria candidatura attraverso il portale dell'azienda, alla sezione "Lavora con noi", dove saranno disponibili le Offerte di lavoro attive e sarà possibile inviare il curriculum.