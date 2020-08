Dopo qualche indiscrezione è stato emanato sull'ultimo numero della Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Roma Capitale, un concorso pubblico per il conferimento di 420 posti a tempo pieno e indeterminato, nei ruoli professionali come di seguito specificati: 100 posti nel ruolo di funzionario amministrativo; 80 posti per l'accesso di funzionario ai servizi tecnici; 80 di funzionario educativo scolastico; 140 posti di assistente sociale e 20 per la professione di funzionario avvocato. Il 30% dei posti per ciascun profilo è riservato al personale dipendente di Roma Capitale con rapporto di lavoro subordinato.

Qualora il numero delle istanze pervenute di ciascuna selezione dovessero risultare in numero superiore ai posti disponibili messi a concorso, la commissione provvederà all'espletamento di una preselezione, consistente in un test di 60 domande a risposte multiple. La presentazione delle domande per ciascun concorso è fissato al 21 settembre 2020.

Roma: assunzione per 420 funzionari amministrativo

Possono inoltrare la propria candidatura i cittadini italiani o cittadini appartenenti a uno stato dell'Unione Europea, avente uno dei seguenti titoli di studio: per il ruolo di funzionario amministrativo è richiesta una laurea magistrale o specialistica. Per funzionari servizi tecnici indispensabile una laurea in architettura o ingegneria o in scienze della pianificazione territoriale, urbanistica.

Per il funzionario educativo scolastico è richiesto un diploma di laurea vecchio ordinamento in Pedagogia, oppure in Scienze dell’Educazione, o in Psicologia o altri titoli come indicato nel bando. Per inoltrare, invece la candidatura di funzionario assistente sociale, i candidati devono possedere il titolo di studio di assistente sociale e l'abilitazione all’esercizio della professione.

Mentre i partecipanti alla funzione di avvocato dovranno essere laureati in Giurisprudenza o possedere un altro titolo di studio equivalente.

Invio della domanda

Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate esclusivamente per via telematica, tramite il sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando il modulo elettronico sul sistema 'Step-One 2019', entro il 21 settembre 2020.

Alla domanda gli aspiranti candidati sono tenuti ad allegare la tassa dell'avvenuto versamento del contributo di partecipazione di Euro 10,33; il possesso del titolo di studio e del titolo di abilitazione professionale e i propri dati personali. Ricordiamo che il testo completo del concorso è pubblicato, nel sito del Comune di Roma: albo pretorio online - lista atti - lista allegati.