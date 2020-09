Penny Market, nota azienda tedesca leader nel settore della grande distribuzione organizzata ha avviato le assunzioni per addetti al magazzino da inserire nei punti logistici presenti in Altopascio (Lucca), Quattordio (Alessandria) e Desenzano del Garda, in provincia di Brescia.

Penny Market continua la campagna di assunzioni

Dopo le recenti selezioni per addetti alle vendite, la nota multinazionale tedesca continua la campagna di assunzioni anche per addetti ai punti logistici e, per diverse sedi in Lombardia, Piemonte e Toscana seleziona addetti al magazzino, per i quali viene richiesto il possesso di un diploma di maturità.

Le risorse avranno la possibilità di avviare un percorso di carriera stimolante, all'interno di un gruppo in forte espansione ed in costante crescita. Penny Market, infatti, mira agli investimenti per la continua formazione di personale per garantire servizi di qualità e personale qualificato, oltre alle assunzioni di nuove forze per l'ampliamento del proprio organico.

Assunzioni per addetti al magazzino

Attualmente, stando alle recenti Offerte di lavoro pubblicate sul portale dell'azienda, Penny Market è alla ricerca di addetti al magazzino che saranno inseriti nei centri distributivi presenti ad Altopascio (Lucca), Quattordio (Alessandria) e Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Gli addetti al magazzino dovranno assicurare il ricevimento della merce, sul rispetto della conformità e del controllo di qualità.

Inoltre, dovranno coordinare la squadra per l'inserimento della merce nel magazzino e controllare e registrare le fatture e le bolle relative alla merce ricevuta. Saranno responsabili anche dell'approvvigionamento dei vari punti vendita secondo le direttive degli addetti alle vendite.

I requisiti richiesti

Per candidarsi alla posizione, viene richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o una laurea in ambito logistica, una precedente esperienza maturata nel medesimo settore e una disponibilità a lavorare su tre turni. I candidati ideali dovranno avere anche un'ottima propensione al lavoro di squadra, senso di responsabilità, attitudine al problem solving e capacità di organizzazione e pianificazione del proprio lavoro.

Tutti gli interessati alle assunzioni in Penny Market potranno consultare le offerte di lavoro ancora attive e procedere con la registrazione, direttamente sul sito dell'azienda. Successivamente, potranno allegare il proprio curriculum vitae ed inoltrare la candidatura. Penny Market offre l'inserimento in un ambiente accogliente e stimolante con contratto a tempo determinato e parziale a 24 ore. L'ufficio delle risorse umane, invece, si occuperà di convocare tutti i candidati ritenuti in linea con i requisiti richiesti.