Ups, nota azienda leader nel trasporto merci su strada in ambito nazionale e internazionale ha avviato nuove assunzioni per varie figure professionali da inserire nelle sedi di Liscate (Milano) e Calderara di Reno (Bologna). Le ricerche in corso riguardano le posizioni di addetti al magazzino e manutentori.

Avviate assunzioni per diverse posizioni lavorative

Le assunzioni in Ups, acronimo di United Parcel Service, rappresentano una buona opportunità di lavoro per tutti coloro che mirano a far parte di un'azienda solida ed in forte espansione. L'azienda, infatti, nata negli Stati Uniti ha svariate filiali anche in Italia e per le sede di Liscate, in provincia di Milano seleziona facility assistant che saranno responsabili delle attività di manutenzione.

Per la sede di Calderara di Reno (Bologna), invece, si ricercano addetti al reparto operativo che si occuperanno della corretta tenuta del magazzino e del punto logistico.

Si ricercano addetti alla manutenzione

I facility assistant saranno inseriti con contratto a tempo indeterminato e full time e si occuperanno delle attività di manutenzione sotto le dirette dipendenze del responsabile di funzione e avranno la funzione di coordinamento del personale esterno nelle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria all'interno del sito logistico. Inoltre, avrà un ruolo fondamentale nella gestione tecnica della manutenzione, ricercando fornitori esterni e valutando i servizi offerti e le migliori prestazioni.

I facility assistant si occuperanno anche della verifica e dell'aggiornamento delle attività messe in atto e del miglioramento della manutenzione predittiva e preventiva. I requisiti necessari per partecipare alle procedure di selezione sono: il possesso di un diploma di maturità o di una laurea in ambito tecnico/industriale, esperienza di almeno uno o due anni nel settore manutentivo, ottima conoscenza del pacchetto Office e capacità al problem solving.

Posti per addetti al magazzino, i requisiti

Gli addetti al magazzino, invece, saranno inseriti con contratto a tempo parziale e si occuperanno della gestione delle operazioni di apertura della filiale, della chiusura e sigillatura delle navette in partenza, della gestione e della rilevazione dei pacchi in giacenza in magazzino e dell'inserimento dei dai nel sistema.

I candidati ideali dovranno avere un'esperienza nel settore logistico, buona conoscenza del tempo e delle scadenze, capacità organizzative e ottime doti comunicative e di relazione. Tutti gli interessati alle assunzioni potranno consultare le Offerte di lavoro attive direttamente sul portale Ups, alla sezione "Lavora con noi", dove avranno la possibilità di inoltrare la candidatura per la posizione desiderata, allegando il proprio curriculum.