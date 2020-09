I concorsi Scuola inizieranno a essere espletati da quest'anno. Si inizia con lo straordinario, che dovrebbe immettere in ruolo almeno 32.000 insegnanti. Le date del concorso sono state pubblicate in Gazzetta ufficiale: si parte il 22 ottobre. Il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina ha assicurato che le prove si svolgeranno al massimo della sicurezza. L'opposizione, ma anche gli alleati (Pd) avevano chiesto un eventuale spostamento del concorso straordinario, per motivi perlopiù logistici, magari rimandandolo a dicembre. Il Movimento 5 stelle ha respinto tali richieste, in quanto tali prove, sulla tabella di marcia del ministro dell'Istruzione, sarebbero dovute iniziare già in estate, ad agosto.

I concorsi si terranno in alcune aule universitarie, oppure in laboratori informatici di istituti scolastici del nostro paese.

Concorsi scuola: lo straordinario si svolgerà a scaglioni

Sul sito del ministero dell'Istruzione è possibile visionare il calendario della prove diviso in classi di concorso. Si inizia con i docenti abilitati alla A008 (discipline geometriche e architettura), per proseguire con i docenti abilitati alla A016 (disegno artistico e modellazione odontotecnica), A057 e B006 (rispettivamente tecnica della danza classica e laboratorio di odontotecnica). Le operazioni proseguiranno fino al 16 novembre. Sarà tutto scaglionato in maniera tale da evitare assembramenti e rispettare così le norme anti-Covid-19.

I candidati, al fine di espletare la prova computer-based, dovranno presentarsi nelle sedi indicate dal Miur, a partire dal 22 ottobre prossimo.

Non solo il concorso straordinario

Per espletare in maniera opportuna la prova computer based prevista dal concorso straordinario (così come formulato da Lucia Azzolina) si renderà necessario un numero di aule maggiore rispetto a quello ipotizzato inizialmente, in maniera tale che il tutto sia svolto al massimo della sicurezza.

Tuttavia, l'intenzione da parte del ministero dell'Istruzione è quello di proseguire con gli altri concorsi dopo aver espletato lo straordinario. Tramite un comunicato apposito, il Miur ha infatti annunciato che le preselettive degli altri due concorsi previsti (ordinario infanzia e primaria e ordinario secondaria di I e II grado) si svolgeranno a poco tempo di distanza dal termine dello straordinario.

Sono 76.000 le domande inviate per la partecipazione al concorso di infanzia e primaria dinanzi ai soli 12.863 posti a disposizione; 400.000 le domande pervenute per il concorso di secondaria di I e II grado dinanzi ai soli 33.000 posti a disposizione. La preselettiva sarà un'eventualità disposta a seconda della classe di concorso e solo nel momento in cui in una cdc il numero dei candidati sarà superiore di quattro volte al numero di posti disponibili.