Sul portale web di Intesa Sanpaolo risultano attualmente aperte posizioni lavorative per consulente e agente. In particolare, l'azienda bancaria offre la possibilità di candidarsi per via telematica e senza scadenza come consulente commerciale, agente immobiliare con partita IVA, consulente finanziario junior e agente in attività finanziaria e assicurativa. Il requisito minimo per partecipare alla selezione è il possesso di un diploma di scuola superiore o di una laurea in campo economico.

I consulenti commerciali e finanziari junior

Far parte della squadra di consulenti commerciali significa promuovere e vendere i prodotti finanziari dell'azienda alle imprese clienti: il candidato ideale dovrà possedere un diploma o una laurea in discipline economiche, un'età compresa tra i 25 e i 40 anni e almeno 2 anni di esperienza in questo settore.

A livello contrattuale, invece, il neo assunto rivestirà il ruolo di agente monomandatario con partita Iva con retribuzione inizialmente mista (un compenso fisso più le provvigioni). In merito ai luoghi di lavoro, la nota banca cerca tali figure per le filiali di Foggia, Varese, Frosinone e Latina.

A differenza della posizione precedente, i clienti del consulente finanziario junior saranno famiglie, egli dovrà essere in particolare in grado di gestirne i risparmi. Sono inoltre previsti due giorni di lavoro a settimana da svolgere all'interno della filiale. Per quanto riguarda i requisiti base richiesti, il candidato dovrà dimostrare capacità organizzative e voglia di fare, il tutto senza possedere necessariamente un'esperienza pregressa; in merito all'inquadramento si afferma che dopo un periodo di formazione teorica e pratica il lavoratore verrà inserito a tempo indeterminato.

Gli agenti immobiliari e in attività finanziaria

Per la posizione di agente immobiliare, Intesa Sanpaolo prevede che il candidato venga impiegato nella promozione, vendita di immobili e nella gestione di tutte le fasi contrattuali. Il candidato ideale dovrà essere in possesso del patentino immobiliare e dovrà avere la residenza nella provincia della Camera di Commercio a cui è iscritto.

In aggiunta a questi, sarà necessario avere esperienza precedente in questo campo e una certa conoscenza del mercato immobiliare. Contrattualmente, il selezionato avrà il ruolo di agente con partita Iva e potrà essere assegnato alle sedi di Milano, Torino, Bologna, Firenze oppure Roma.

Nel caso della ricerca di agenti in attività finanziaria e assicurativa con partita IVA, i candidati lavoreranno per conto della società Agents4you, totalmente di proprietà di Intesa Sanpaolo, e avranno il compito di promuovere la vendita di prodotti finanziari sia ai nuovi clienti che a quelli già presenti nel portafoglio aziendale.

Oltre a essere diplomati o laureati, gli altri requisiti richiesti sono: età tra i 18 e i 30 anni, capacità di soddisfare le esigenze finanziarie della clientela e preferibilmente una certa esperienza pregressa. In ultimo, i luoghi di lavoro potranno essere: Milano, Monza, Bergamo, Brescia, Torino, Venezia, Treviso, Padova, Bologna, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Firenze, Prato, Palermo, Reggio Calabria, Bari e Roma.

La domanda di lavoro

Per candidarsi alle posizioni finora descritte, bisognerà accedere al portale indicato sopra digitando 'intesa sanpaolo lavora con noi' su un qualsiasi motore di ricerca e cliccando il link 'Careers| Intesa Sanpaolo'. Una volta all'interno della pagina di interesse, la voce 'posizioni aperte', presente a sinistra, condurrà immediatamente alla schermata che mette in evidenza le professioni di cui si è parlato.

A questo punto, basterà un click sul pulsante 'Candidati' per leggere la descrizione dell'offerta lavorativa e per completare la procedura di invio del curriculum.