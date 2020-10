Nuove opportunità di lavoro nel settore della sicurezza. Sicuritalia, azienda operante nel settore, ha infatti avviato nuove assunzioni di personale da inserire in organico con il ruolo di addetti alla vigilanza non armata. Non viene richiesto nessun diploma di maturità, ma i candidati dovranno avere un'esperienza pregressa.

Nuove assunzioni in corso in Sicuritalia

Lavorare per Sicuritalia può significare far parte di una azienda che dà la possibilità ai propri dipendenti di crescere professionalmente e personalmente. I candidati che supereranno le selezioni, infatti, saranno inseriti in percorsi formativi mirati allo sviluppo delle proprie competenze nel campo della sicurezza non armata e avranno la possibilità di operare in un'azienda in forte espansione.

Sicuritalia avvia periodicamente le assunzioni per vari profili professionali da inserire con iniziale contratto a tempo determinato mirato all'inserimento definitivo in azienda.

Posti per addetti alla vigilanza in molte province

Attualmente, infatti, stando alle recenti Offerte di lavoro pubblicate sul portale di Sicuritalia, l'azienda ha avviato nuove assunzioni di personale da inserire con il ruolo di addetto alla vigilanza non armata che svolgeranno le loro mansioni nelle filiali di Ravenna Lido Adriano (Ravenna), Carpi (Modena), Sona (Verona), Rovigo, Bolzano e Montebelluna, in provincia di Treviso.

Le risorse si occuperanno di garantire la sicurezza all'interno di esercizi commerciali e negli spazi comuni, prevenendo i fenomeni del taccheggio e del danneggiamento di cose.

I candidati ideali dovranno avere ottime doti comunicative, una predisposizione al contatto con il pubblico, una disponibilità a lavorare su turni e anche nei festivi. Si richiedono anche una precedente esperienza nel settore della sicurezza, il possesso della patente B. Non viene richiesto, invece, nessun titolo di studio specifico.

Si ricercano addetti alla pulizia

Per la sede di Forlì (Forlì-Cesena), invece, le assunzioni riguardano addetti alle pulizie da inserire in un centro commerciale e che si occuperanno dell'ordine e della pulizia dei locali. Anche in questo caso viene richiesta esperienza nel medesimo settore e le risorse dovranno essere munite di auto.

Inoltre, si richiede la capacità nell'utilizzo di macchinari per pulizie industriali (spazzatrice, lavasciuga, lucidatrice). Le risorse saranno inserite con contratto a tempo parziale e determinato. Per candidarsi alle posizioni aperte, i candidati dovranno registrarsi sul sito Sicuritalia e procedere alla compilazione della scheda anagrafica, allegando il proprio curriculum vitae corredato da una foto e da una breve lettera di presentazione. I responsabili delle risorse umane, invece, si occuperanno delle convocazioni.