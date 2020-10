Tata Italia, azienda specializzata nel commercio di scarpe e accessori per la moda, ha avviato nuove assunzioni di personale che riguardano il profilo di commessi specializzati da inserire negli store di L'Aquila, Mesagne (Brindisi), Monopoli (Bari) e Melilli (Siracusa). Le candidature dovranno essere inoltrate esclusivamente online.

Tata Italia avvia nuove assunzioni

Le assunzioni in Tata Italia rappresentano una buona opportunità di lavoro per tutti coloro che, appassionati al settore della moda, intendono avviare una carriera in un'azienda dinamica ed in forte espansione. Tata Italia, infatti, opera nel settore della grande distribuzione organizzata ed è presente in Italia con numerosi punti vendita ubicati anche in centri commerciali.

Attualmente, stando alle recenti Offerte di lavoro pubblicate sul portale dell'azienda, sono in corso le assunzioni per commessi specializzati che opereranno nelle filiali di Mesagne (Brindisi), Monopoli (Bari), Melilli, in provincia di Siracusa e L'Aquila.

Le figure si occuperanno dell'accoglienza e dell'assistenza alla clientela, accompagnandola in tutte le fasi d'acquisto e fornendo le informazioni necessarie sugli articoli di Tata Italia. I candidati selezionati saranno responsabili anche delle attività di cassa e della gestione dei pagamenti, dell'allestimento delle vetrine con il rifornimento della merce negli appositi scaffali, del monitoraggio degli spazi espositivi e del magazzino, garantendo sempre l'approvvigionamento della merce e della gestione del punto logistico.

I requisiti richiesti

Per la posizione di commesso specializzato non viene richiesto alcun titolo di studio specifico ma i candidati dovranno avere un'esperienza maturata nel settore della grande distribuzione organizzata ed in ambito retail, forte attitudine commerciale, predisposizione ai lavori manuali ed operativi, flessibilità oraria e conoscenza dei principali strumenti informatici.

Tra i requisiti, anche ottime doti comunicative e relazionali e un atteggiamento solare e propositivo.

Si ricercano addetti vendita a Castelvetrano

Per la sede di Castelvetrano (Trapani), invece, si ricercano addetti alle vendite che si occuperanno dell'assistenza alla clientela e della gestione del punto vendita.

Anche in questo caso viene richiesta una precedente esperienza nella GDO, preferibilmente nel settore calzaturiero, oltre ad un'attitudine commerciale. Tutti coloro che vogliono far parte della squadra di Tata Italia potranno inoltrare la propria candidatura esclusivamente online, attraverso il canale telematico messo a disposizione dall'azienda, dove potranno consultare tutte le offerte di lavoro ancora attive ed inviare il proprio curriculum vitae.