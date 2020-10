É in vigore dal 29 ottobre il Decreto Ristori (Decreto Legge 137/2020). Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha firmato il 28 ottobre il provvedimento contenente le disposizioni riguardanti gli indennizzi a favore delle attività che hanno subìto delle perdite a causa delle restrizioni del DPCM del 25 ottobre. Si tratta di contributi a fondo perduto per 460 mila aziende. I lavoratori colpiti dalle misure restrittive in vigore fino al 24 novembre sono stati rassicurati dal ministro dell'Economia Gualtieri sull'arrivo dell'indennizzo entro metà novembre. Ciò varrà per coloro che l'hanno già ottenuto secondo quanto previsto dal Decreto Rilancio.

Tutti gli altri dovranno attendere dicembre. Vediamo quali categorie potranno fare domanda per ricevere gli aiuti del Governo, a quanto ammonterà l'indennizzo e i tempi più o meno previsti per ricevere le risorse sul conto corrente.

Il sostegno economico in arrivo già entro metà novembre

Il ministro Gualtieri ha precisato che l'indennizzo stabilito dal Decreto Ristori sarà automaticamente riconosciuto a coloro che hanno già beneficiato del sostegno garantito con il Decreto Rilancio. L'aiuto economico verrà accreditato direttamente dall'Agenzia delle Entrate sul conto corrente entro la metà di novembre. Le attività che non hanno fatto richiesta come stabilito nel Decreto Rilancio e quelle che non lo hanno ottenuto perché superavano i 5 milioni di euro di ricavato potranno, invece, fare domanda all'Agenzia per ricevere il sostegno a dicembre.

Il Decreto Ristori non prevede limiti di fatturato e il fondo di oltre 5 miliardi di euro andrà a tutti gli operatori dei settori soggetti alle restrizioni imposte per contenere i contagi.

Per evitare di indennizzare chi non ne avrebbe diritto e tenuto conto delle numerose richieste recentemente registrate dal Fisco, il Decreto ha escluso dal ristoro i soggetti che hanno attivato la Partita Iva a partire dal 25 ottobre.

Inoltre, rimane esclusa dal sostegno economico anche la categoria dei liberi professionisti.

Percentuali di indennizzo del Decreto Ristori in base ai codici Ateco: stabilite quattro fasce

Il Decreto Ristori dispone che il contributo a fondo perduto avrà un tetto massimo di 150 mila euro. L'Agenzia delle Entrate riattiverà l'apposito sito web in cui sarà possibile inoltrare l'istanza e calcolare il contributo.

Le quote spettanti a ciascuna attività saranno 'differenziate per settore economico' e stabilite in base ai codici Ateco. Nell’elenco allegato al provvedimento sono presenti le percentuali dell'indennizzo stabilite in base alla suddivisione in quattro fasce: 100% del sostegno riconosciuto con il Decreto Rilancio alle attività che devono chiudere alle ore 18:00 (ad esempio pasticcerie e gelaterie); 150% per coloro che hanno subìto un danno parziale (come i ristoranti che sono aperti a pranzo e dopo le 18:00 lavorano con il servizio d'asporto); 200% per le categorie costrette a chiudere e quindi maggiormente danneggiate dalle restrizioni (ad esempio cinema, palestre, sale giochi, piscine e centri benessere); 400% alle attività che hanno dovuto chiudere ancor prima del DPCM del 24 ottobre (ad esempio discoteche e sale da ballo).