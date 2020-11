Conad è alla ricerca di macellai e addetti alla pescheria in alcuni punti vendita in Lombardia ed Emilia Romagna. Per partecipare alle selezioni bisogna accedere all'area del sito web aziendale dedicata alle Offerte di lavoro e candidarsi online. L'azienda in questione è nata a Bologna nel 1962 come consorzio ed è costituita da 6 cooperative principali. Queste, a loro volta, gestiscono più di duemila dettaglianti

Due figure professionali ricercate da Conad

La prima figura professionale ricercata da Conad è il macellaio e i compiti del neo assunto saranno: preparare i prodotti, sistemarli all'interno del banco carni e assistere la clientela nel momento della vendita.

Al candidato vengono richiesti determinati requisiti: una consistente esperienza in questo campo, la capacità di utilizzare gli strumenti tipici di un reparto di macelleria, competenza, passione e disponibilità a lavorare anche il fine settimana. Per quanto riguarda il contratto di lavoro e la retribuzione, nell'annuncio si evince che saranno proporzionali alle abilità del lavoratore. Una volta assunti si verrà assegnati ai negozi di: Castel Goffredo e Suzzara, in Provincia di Mantova, e Vigevano in Provincia di Pavia.

Per quanto concerne l'altra figura ricercata, ovvero l'addetto alla pescheria, il futuro dipendente svolgerà inizialmente il ruolo dell'allievo e quindi verrà formato professionalmente sulle caratteristiche del prodotto, su come si prepara, sull'allestimento del banco pesce e su come fornire la migliore assistenza al cliente.

In questo caso al selezionato saranno richiesti: il possesso di un diploma alberghiero con indirizzo di cucina, almeno una breve esperienza come aiuto cuoco, forte interesse per la vendita al dettaglio e la disponibilità a lavorare anche nel fine settimana. Non vengono citati l'inquadramento lavorativo e il compenso, dunque si presume vengano decisi successivamente.

Il luogo di lavoro sarà Reggio Emilia.

Come inviare online il curriculum

Per candidarsi online alle offerte lavorative appena descritte bisogna digitare "conad lavora con noi" su un qualsiasi motore di ricerca e cliccare sul link "Lavora con noi | Conad". Una volta all'interno del portale menzionato in precedenza, bisognerà cliccare a sinistra su "posizioni aperte" e nella pagina successiva su "Conad Centro Nord".

Ci si troverà quindi davanti all'elenco delle posizioni attualmente aperte. A questo punto un click sulla propria scelta condurrà ai riquadri da riempire per completare la candidatura.