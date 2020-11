Salmoiraghi & Viganòa, realtà operativa nel settore ottico e del benessere visivo (occhiali da vista, da sole e delle lenti a contatto), in ottica di un potenziamento del proprio organico ha in programma di fare assunzioni. E ci sono diverse selezioni aperte in tutta Italia principalmente per posizioni di addetto alle vendite e di ottico. Gli addetti alla vendita dovranno avere una propensione naturale a lavorare con il pubblico. Ma c'è la possibilità di candidarsi anche per diversi ruoli di store manager.

Salmoiraghi &Viganò assume addetti alla vendita part time o anche full time

Salmoiraghi & Viganò per potenziare l'organico dei propri punti vendita è alla ricerca di personale.

In particolare in questa fase si cerca un marketing retail per la sede di Milano. Ma, soprattutto, sono i profili di addetti alla vendita ad essere ricercati. Le persone selezionate devono avere maturato almeno un anno di esperienza nel settore retail e possedere anche una buona conoscenza della lingua inglese. Si richiede la disponibilità di lavorare con un orario basato sulla turnazione e con la disponibilità a lavorare anche di domenica. La ricerca è aperta sia per uomini che per donne, è previsto un contratto a tempo determinato.

L'azienda sta cercando addetti alla vendita part time per diverse sedi su tutto il territorio nazionale: Arezzo, Carugate, Arese, Bolzano e Merano, Aeroporto di Venezia, Cortina d'Ampezzo, Megliadino San Fidenzio, Modena e Cremona.

Si cercano anche figure di addetto alla vendita part time in stage: è il caso dei negozi di Pavia e Modena.

Salmoiraghi & Viganò: si selezionano ottici e store manager

L'azienda in questa fase è in espansione e sta selezionando anche numerose figure di ottici da inserire nel proprio organico. Nello specifico si seleziona personale nel profilo professionale di ottico per le sedi di Venezia, Mantova, Firenze per una nuova apertura, Fano, Ravenna, Cremona, Bergamo, Orio al Serio, Modena, Arezzo, Lonato, Paderno Dugnano, Arese, Gorizia, Pordenone.

Si cercano infine anche degli store manager in questo caso le selezioni sono aperte per i centri di Pisa, Cremona, Verona e Bolzano.

Per tutte le posizioni ci si può candidare direttamente dal sito Salmoiraghi & Viganò, andando alla sezione Lavora con noi. Si può cliccare sull'offerta di lavoro che interessa e nella nuova pagina che si apre c'è la possibilità di inserire tutti i propri dati personali e caricare il proprio curriculum.

Nel caso non si trovasse, al momento, la posizione di proprio interesse è possibile inviare il curriculum per eventuali nuove posizioni che si potranno aprire in futuro.