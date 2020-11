Il Comune di Venezia ha indetto un concorso rivolto a candidati laureati in vista dell'assunzione di 15 ispettori di Vigilanza. La scadenza della domanda di partecipazione è fissata al 14 dicembre 2020: la selezione si articolerà sulla base di due prove scritte ed una orale.

Concorso Ispettori Comune di Venezia

Il Comune di Venezia è dunque alla ricerca di 15 Ispettori di Vigilanza da inserire nella pubblica sicurezza. Le figure ricercate sono le seguenti:

- 10 ispettori di vigilanza generici;

- 2 competenti in disciplina edilizia;

- 1 competenti in tecnologia informatica;

- 1 competenti in disciplina ambientale;

- 1 competenti in disciplina di addestramento e formazione.

È inoltre opportuno segnalare che saranno riservati 4 posti in maniera prioritaria per i volontari delle FF.AA.

Requisiti generali per partecipare al concorso

Il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti per partecipare al concorso: essere cittadino italiano, avere un'età compresa tra i 18 e i 55 anni, essere idoneo fisicamente alle mansioni per le quali si concorre, non avere alcun problema riguardo il porto e l'uso d'armi, essere in possesso dei diritti politici e civili, non aver subito condanne penali, non essere stati radiati dalle Forze Armate o da uffici pubblici, essere inclusi nell'elettorato politico attivo e non essere stati espulsi da un lavoro presso una Pubblica Amministrazione.

Completano l'elenco la piena disponibilità alla conduzione di qualunque veicolo messo a disposizione dal Corpo di Polizia Locale, non avere pendenze nei confronti della leva obbligatoria, possedere la patente B ed essere in possesso dei requisiti per il raggiungimento del titolo di agente di pubblica sicurezza.

Requisiti specifici per partecipare al concorso

Oltre ai requisiti generali, per partecipare al concorso è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti specifici, a seconda della posizione per cui ci si candida:

- ispettori di vigilanza generici, essere in possesso di una laurea;

- competenti in disciplina edilizia, essere in possesso di una laurea triennale o magistrale facente parte di una delle seguenti classi: LM03, LM04, LM24, LM23, LM33, L07, L17, L23, L21;

- competenti in tecnologia informatica, essere in possesso di una laurea triennale o magistrale facente parte di una delle seguenti classi: LM27, LM32, LM66, L31, L8;

- competenti in disciplina ambientale, essere in possesso di una laurea triennale o magistrale facente parte di una delle seguenti classi: LM07, LM35, LM75, L25, L32;

- competenti in disciplina di addestramento e formazione, essere in possesso di una laurea triennale o magistrale facente parte di una delle seguenti classi: LM67, LM68, L22.

Selezione e domanda di partecipazione

Nel caso in cui il numero di domande dovesse superare le 200 unità, i candidati saranno chiamati a superare una prova preselettiva. Successivamente, la selezione dipenderà dalla valutazione dei titoli e dal superamento di tre prove: due scritte e un colloquio orale. La domanda di partecipazione deve essere inoltrata tramite la procedura telematica presente sul sito del Comune di Venezia. La scadenza è prevista per il 14 dicembre 2020 alle ore 16. Alla domanda di concorso devono essere allegati una copia di un documento d'identità valido, la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa concorsuale di € 10,00 ed eventuali titoli utili ai fini della candidatura.