Importanti opportunità di lavoro nel comparto statale arrivano dai Concorsi Pubblici di questo novembre 2020 con nuove assunzioni previste per infermieri e assistenti amministrativi. In dettaglio, l'Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani di Ancona (Marche) ha indetto una procedura finalizzata all'assunzione di 4 collaboratori professionali sanitari (Categoria D) da immettere presso il Presidio I.N.R.C.A. Casatenovo-Merate (Lecco). Bisogna invece spostarsi a Roma nel Lazio per indagare l'avviso pubblico predisposto dall'Ospedale San Giovanni Addolorata che ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 102 Assistenti Amministrativi (Categoria Economica C).

Assunzioni novembre infermieri, contratto a tempo indeterminato e scadenza fissata a giorno 26

Nell'indagare i concorsi pubblici validi per novembre 2020 partiamo dalla procedura indetta per l'assunzione di 4 nuovi Infermieri: detto dell'ente organizzativo e della sede di inserimento va specificato che il contratto offerto è full time a tempo indeterminato con scadenza per poter partecipare fissata al 26 novembre.

Per quanto concerne i requisiti di partecipazione, oltre a quelli generici (cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, maggiore età, idoneità fisica all’impiego e godimento dei diritti civili e politici) si segnalano il diploma di Laurea triennale in infermieristica e l'iscrizione all’albo professionale da doversi documentare tramite autocertificazione.

La procedura selettiva si articolerà per tramite della valutazione dei titoli e mediante la somministrazione di tre prove d’esame, una scritta, una pratica ed una orale.

Le domande di partecipazione vanno spedite al Direttore Generale I.N.R.C.A. – Via S. Margherita, 5 – 60124 – Ancona a mezzo raccomandata oppure tramite PEC all’indirizzo mail inrca.protocollo[@]actaliscertymail.it.

Il bando, disponibile online sul sito dell'ente promotore della procedura, elenca tutta la documentazione da includere perchè la domanda venga accolta, si rimanda alla lettura dello stesso per avere a disposizione ulteriori informazioni.

Selezioni assistenti amministrativi, anche qui contratto a tempo indeterminato: 102 i posti in palio

Nuovi concorsi pubblici di novembre 2020 anche per potenziali assistenti amministrativi con assunzioni previste presso l'Ospedale San Giovanni Addolorata Roma (Lazio): i posti in palio sono 102, il contratto offerto è a tempo indeterminato. Nessun particolare requisito di partecipazione: oltre ai consueti (fra gli altri non essere stati licenziati da altro impiego presso pubblico ufficio e il non essere esclusi dall'elettorato attivo) si ricorda il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. La procedura si articolerà anche in questo caso in 3 prove (scritta, orale e pratica) cui verrà affiancato un processo di valutazione dei titoli posseduti dai candidati.

Per poter presentare domanda di ammissione i candidati hanno tempo fino al 22 novembre prossimo: la stessa va presentata online presso la pagina iscrizioni e concorsi.it presente all'interno del portale online della struttura promotrice della procedura: dopo essersi registrati al portale sarà sufficiente seguire le istruzioni (nel menù a tendina sulla sinistra è presente la voce 'Manuale istruzioni') avendo cura di allegare tutti i documenti previsti dal bando.