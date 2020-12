L'azienda Acqua&Sapone, è alla ricerca di nuovo personale da inserire nei vari store presenti su tutto il territorio nazionale ed in particolare in alcuni negozi di nuova apertura a Paderno Mugnano, Como, Nembro. In particolare si ricercano le seguenti figure professionali: tirocinanti e addetti alle vendite. Non sono richieste esperienze particolari o alcun titolo di studio specifico. Inoltre si può inviare la propria candidatura senza dover tenere d'occhio un termine di scadenza poiché, in questo mese di dicembre, la ricerca di assunzioni ancora è aperta.

Acqua&Sapone avvia le nuove assunzioni per le figure di addetti vendita

Per i nuovi punti vendita a Paderno Mugnano, Como, Nembro si cercano addetti alla vendita che siano spigliati, dinamici, predisposti a lavorare in team e a contatto con il pubblico. Il candidato ideale si dovrà occupare della gestione del cliente per guidarlo nella ricerca e nella scelta dei prodotti di cosmesi e di profumi. Inoltre fra le mansioni previste vi è anche quella di riorganizzare il magazzino, rifornire gli scaffali, riordinare la merce, allestire le vetrine e stare alla cassa. Il contratto all'inizio dovrebbe essere a tempo determinato della durata di 6 mesi. Successivamente dopo un esame attento, da parte del Dirigente, dell'operato dell'addetto vendita -cassa, il contratto potrebbe trasformarsi a tempo indeterminato.

Nei negozi di Acqua&Sapone c'è anche l'opportunità di svolgere percorsi formativi, come tirocinante, per chi non ha mai operato nel settore del commercio. I nuovi tirocinanti, anche in tal caso, devono essere aperti e dinamici, in grado di lavorare in un ambiente stimolante. Si dovrà svolgere un periodo di prova di due mesi circa. L'azienda anche per il periodo di prova tutelerà sempre anche a livello retributivo i suoi dipendenti, con il giusto numero di ore lavorative per il compenso dato a chi lavora per loro.

Come candidarsi e quali i requisiti da possedere?

Per candidarsi alla posizione di addetti alle vendita e tirocinanti bisogna innanzitutto registrarsi sul sito inserendo i propri dati personali. Poi si può inviare il proprio Curriculum, preferibilmente in formato europeo per candidarsi alla posizione desiderata. Dopo il completamento di tale step si può procedere all'inoltro della candidatura.

Fra i requisiti richiesti, che verranno accertati nella fase della selezione del candidato c'è sicuramente una buona capacità di comunicazione e la conoscenza di strumenti informatici windows. Completano poi il background personale, la predisposizione al problem solving, la flessibilità di orario di lavoro, la possibilità di svolgere più turni e l'orientamento al risultato.