La catena della grande distribuzione Carrefour sta cercando nuovo personale che sia in possesso di diploma di maturità o lauree umanistiche o in economia, ingegneria, comunicazione. Che si voglia lavorare in un punto vendita, (cioè in negozio) o in una sede principale, Carrefour offre molte possibilità di lavoro. Nell'elenco delle posizioni aperte in sede ed in negozio troviamo le seguenti figure professionali:

specialisti gastronomi

specialista bar e reparto freschi

addetti alla vendita

capo reparto gastronomia, pasticceria e panetteria

retail academy program

junior category

Non ci sono restrizioni legate all'età per inoltrare la candidatura e la ricerca di personale è aperta ad entrambi i sessi.

In generale non viene richiesta una particolare esperienza. Sono previsti vari percorsi di carriera, oltre che l'attivazione di tirocini retribuiti, per lo più con rimborso spese mensile e buoni pasto.

Posizioni aperte in negozio: accademia dei freschi e retail academy program

Fra le posizioni aperte in negozio si cercano c'è anche quella di addetto reparto freschi. Nello specifico la selezione riguarda tutti i neodiplomati prevalentemente in discipline agroalimentari e scuole alberghiere. Le sedi di lavoro sono Torino, Imperia, Milano, Bologna, Roma. Il percorso formativo prevede una prima conoscenza di tutti i reparti dei freschi, per poi individuare il reparto di destinazione, in cui specializzarsi. I candidati ideali devono essere automuniti e disponibili ad effettuare trasferte.

Per la posizione di caporeparto dei freschi è invece richiesta un'esperienza di due anni in posizione analoga in aziende di grande distribuzione con conoscenze tecniche del reparto. La risorsa si occuperà di coordinare il lavoro dei propri collaboratori, definendo mansioni e turni. Le sede di lavoro sono: Asti, Biella, Torino, Bergamo, Lodi, Lecco, Cremona, Como, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, Roma, Viterbo.

Si cercano anche capi reparto e specialisti reparto macelleria. La selezione è aperta ai candidati cha hanno maturato due anni di esperienza nella mansione di riferimento. La sede di lavoro è Torino.

Aperte le selezioni anche per le figure di addetti reparto macelleria: i candidati ideali devono avere ottime doti relazionali e devono aver maturato 6 mesi di esperienza in una mansione simile in negozi di gastronomia.

Le selezioni sono aperte nei punti vendita di Milano, Como, Varese. Un'altra posizione interessante è quella per specialisti bar. E’ gradito il possesso del certificato HACCP. La sede di lavoro è Milano. Al via le selezioni anche per capi reparto gastronomia, pasticceria e panetteria dove è richiesta un'esperienza di cinque anni in una posizione analoga. Indispensabili ottime doti commerciali, spirito di squadra e predisposizione al risultato. Le sedi di lavoro sono Vigevano e Casalecchio di Reno (Bologna).

Come candidarsi per lavorare nei supermercati e in sede

Carrefour inoltre mira ad inserire neolaureati in sede, all’interno delle funzioni di corporate, per monitorare tutto il mercato di fornitura. Le nuove risorse dovranno intraprendere un percorso formativo, affiancando il manager del canale di riferimento per diventare junior category.

Si richiedono spiccate doti relazionali e organizzative, dinamicità, flessibilità, capacità di leadership. Sarà necessaria la laurea in marketing o economia. La sede di lavoro è Milano, via Caldera 21. Sempre in questa sede vengono offerti Stage per Sviluppo vendite BIO, Stage HR Development Career, Digital & Social Content Manager, SAP Solution Lead

Ci si può candidare ad una delle seguenti posizioni consultabili nella sezione Carrefour “Lavora con noi”, inviando il curriculum vitae tramite l’apposito form online. Sulla piattaforma web riservata alle carriere e selezioni, si può inoltre anche inserire il proprio Cv nel database aziendale. Il processo di selezione garantisce la trasparenza e la serietà nella scelta di un nuovo collaboratore.

Vengono valutate non solo le competenze ma anche la anche passione, entusiasmo, determinazione e la voglia di imparare e mettersi in gioco.