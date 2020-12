L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Bergamo Est intende formulare una nuova graduatoria da utilizzare per il conferimento di incarichi libero professionali a favore di psicologi, educatori professionali, terapisti, logopedisti e fisioterapisti. Gli incarichi avverranno mediante prestazione d’opera professionale, nell’ambito dei progetti denominati NPIA. Per quanto concerne i criteri di valutazione dei candidati, la commissione disporrà complessivamente di 100 punti di cui: 20 punti saranno attribuiti al curriculum formativo e 80 punti per il colloquio, finalizzato ad accertare la conoscenza dei singoli partecipanti.

Ricordiamo che le domande di partecipazione devono essere inviate entro il prossimo 7 dicembre 2020.

Selezione per incarichi professionali a Bergamo

Possono partecipare alle presenti selezioni: i cittadini di nazionalità italiana o dell'Unione Europea, avente diritto di voto e che non abbiano nessun processo di tipo penale a proprio carico. Inoltre sarà essenziale il conseguimento dei suddetti titoli di studio: per la professione di psicologo è richiesta una laurea in psicologia e scuola di specializzazione quadriennale in psicologia, essere iscritti al relativo albo professione e aver maturato una pregressa esperienza almeno biennale in ambito della neuropsichiatria infantile. Per il ruolo invece di educatore professionale, gli aspiranti candidati devono essere in possesso di una laurea in scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione o titolo equipollente.

Per il ruolo di fisioterapista è indispensabile una laurea in fisioterapia. Mentre per la professione di logopedista è necessario un diploma universitario di logopedista o titolo afferente e per il ruolo di terapista i partecipanti devono aver conseguito un diploma universitario di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

Presentazione delle domande

Le domande devono essere inoltrate, entro e non oltre il prossimo 7 dicembre, secondo uno dei seguenti modi: inviate tramite posta all’ASST di Bergamo Est o mediante posta elettronica certificata, al indirizzo: protocollo @pec.it.asst-bergamoest.it. Alla domanda i concorrenti dovranno allegare una copia fronte/retro di un documento di identità valido e tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, in originale o secondo le forme come previste dal regolamento di legge.

Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi all'UOC Gestione Risorse Umane di suddetta azienda sanitaria, oppure è possibile reperire i testi completi degli avvisi integrali, nel sito dell'ASST Bergamo Est, alla sezione: concorsi e avvisi pubblici.