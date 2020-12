L'Istituto Superiore della Sanità ha indetto un pubblico concorso per il conferimento di una borsa di studio a favore di laureati, da fruire presso il Dipartimento di Malattie cardiovascolari, endocrino-metaboliche e invecchiamento. Lo stesso ente ha emanato altri due concorsi per l'assegnazione di borse di studio presso: il Centro nazionale per la salute globale e presso il Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute. Le domande per entrambe le posizioni sanitarie dovranno essere inviate, entro il prossimo 14 gennaio 2021. Per quanto concerne la valutazione dei titoli: la commissione esaminatrice disporrà di 30 punti così ripartiti: fino a 5 punti per la categoria pubblicazioni, rapporti e congressi, fino a 12 punti per il programma di ricerca, 5 per corsi di aggiornamento e perfezionamento e fino a 12 punti per il punteggio della laurea di ogni singolo candidato.

Assegnazione borse di studio: requisiti specifici

Possono accedere ai suddetti pubblici concorsi: i cittadini appartenenti a uno dei paesi membri dell'Unione Europea avente un'età non superiore ai 30 anni e che non abbiano riportato condanne penali che comportino la proibizione agli uffici pubblici. Per beneficiare della borsa di studio presso il Dipartimento di Malattie cardiovascolari è essenziale il conseguimento di una laurea magistrale in Scienze Biologiche o Biotecnologiche Mediche. Mentre invece per il conferimento di una borsa di studio presso il Centro nazionale per la salute globale, i candidati dovranno essere in possesso di una laurea triennale in Statistica o titolo afferente, tra cui una laurea in Scienze Statistiche. Per l'assegnazione della borsa di studio presso il Centro nazionale per la prevenzione delle malattie è indispensabile il conseguimento di una laurea magistrale in Neuroscienze Cognitive e riabilitazione psicologica.

Invio delle domande

Le domande di ammissione al concorso, unitamente ai titoli da presentare potranno essere inoltrate secondo uno dei seguenti modi: a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo informatico mediante posta elettronica certificata, al presente indirizzo: protocollo.centrale @pec.iss.it. La scadenza delle domande è fissata al prossimo 14 gennaio.

Oltre all'istanza i candidati sono tenuti ad allegare in duplice copia: il titolo di studio conseguito; il programma di ricerca dettagliato che l'aspirante intende svolgere durante il periodo di fruizione della borsa di studio e le eventuali pubblicazioni scientifiche. Ricordiamo che i testi integrali dei pubblici concorsi sono reperibili, nel sito dell'Istituto Superiore di Sanità: alla voce "Bandi di concorso".