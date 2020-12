Il Gruppo Nestlè, azienda alimentare leader nel mondo, è sempre alla ricerca di nuovo personale. Sono poco meno di 1.900 le posizioni aperte in tutto il mondo, di queste, al 26 dicembre 2020, ne risultano aperte anche 22 in Italia.

Nestlè cerca personale in Italia

L'azienda attiva dal 1866 per la produzione e distribuzione di prodotti per la nutrizione, la salute e il benessere delle persone, sta ricercando personale da assumere nella sede italiana di Assago (Milano). Sono diverse le figure ricercate nelle seguenti aree: Sales, Marketing, Information Technology, Finance e Risorse Umane. Ci sono poi altre due ricerche di personale attualmente aperte: una a Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena) nel settore Sales come Boutique Manager ed un'altra a Verona, sempre nel settore Sales, come Vice Boutique Manager.

Le assunzioni in Nestlè

Il Gruppo Nestlè offre interessanti prospettive lavorative. Si tratta, infatti, nella maggior parte dei casi di ricerche personale a lungo termine. I contratti offerti ai candidati sono in tanti casi full time e a tempo indeterminato. I requisiti richiesti variano a seconda del settore, ma risulta fondamentale la conoscenza della lingua inglese. Sono ritenute determinanti anche una forte determinazione, le buone capacità di lavorare in team, abilità digitali, correttezza, apertura e flessibilità. Per alcune posizioni specifiche viene richiesta anche una esperienza pregressa nel settore.

Opportunità di lavorare all'estero con Nestlè

Nestlé è attiva dal 1866 per la produzione e distribuzione di prodotti per la nutrizione, la salute e il benessere delle persone.

Il Gruppo conta attualmente su ben 403 stabilimenti in tutto il mondo e più di 300.000 collaboratori distribuiti in oltre 190 Paesi. Numeri importanti per un'azienda che ha sviluppato soluzioni al passo con il cambiamento dei bisogni e dello stile di vita della società e che per questo è sempre alla ricerca di nuovi talenti da inserire nel proprio team in tutto il mondo.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Oltre alle posizioni aperte in Italia, infatti, al momento ce ne sono poco meno di 1.900 aperte nel resto del mondo: Offerte di lavoro che possono essere consultate nel dettaglio sul sito aziendale, soprattutto da chi è interessato anche a valutare opportunità lavorative in altri Paesi del mondo. L'azienda è presente, infatti, in tutti e cinque i continenti.

Per presentare la propria candidatura a Nestlè, in riferimento alle posizioni aperte, sarà necessario fornire la documentazione richiesta attraverso il sito aziendale o anche attraverso la pagina LinkedIn. Per quanto riguarda l'estero, ci sono anche molte opportunità per candidarsi a posizioni di stage.