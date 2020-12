Nuove opportunità di lavoro in Lidl: la nota catena di centri commerciali è in procinto di allargare il proprio organico, a riprova di ciò i ben 223 annunci di lavoro presenti e attivi in questo periodo con numerose richieste per il ruolo di addetto alle vendite ma anche per posizioni da apprendista. Analizziamo tutte le possibilità, alcune per chi è alle prime armi, altre per chi a curriculum vanta già una certa esperienza.

Lidl assume addetti alla vendita e apprendisti

Per il punto vendita di via Alcide De Gasperi di Mezzolombardo (Trento), Lidl cerca un addetto alle vendite a chiamata. Stesso discorso per i punti vendita di Viale della Pace a Vicenza, di via Mentana a Perugia, di Cles (Trento), di Tione di Trento, di Sava (Taranto), di Piacenza e di Riva del Garda.

L'azienda ricerca anche operatori di filiale appartenenti alle categorie protette (legge 68/99) per il punto vendita di Beinasco (Torino). Per la zona di Perugia invece le selezioni mirano ad acquisire un commesso specializzato e un assistent store manager.

Diverse poi le possibilità per il ruolo di apprendista: si ricerca in particolare un apprendista addetto alle vendite part time per le sedi di Udine, di Sanremo, di Bari, di Sarno (Salerno), di Camposano (Napoli), di Codogno (Lodi), di Curti (Caserta), di Pagani (Salerno), di Albino (Bergamo) e di Clusone (Bergamo). Anche per il punto vendita di via dell'Unità d'Italia 2 a Occhiobello (Rovigo) si ricerca un apprendista addetto alle vendite.

Per il punto vendita di Molinella (Bologna) si ricerca infine un operatore di filiale part time da inserire nella struttura di via Bentivogli 123.

Assunzioni Lidl: si cercano anche "customer service specialist"

Lidl in questa fase è alla ricerca anche di figure che possano ricoprire il ruolo di "customer service specialist". Le figure selezionate si potranno occupare di gestire le richieste relative ai prodotti confrontandosi anche con i fornitori e con la casa madre dell'azienda in Germania: le risorse avranno poi il compito di gestire i reclami da parte dei clienti mantenendo allo scopo un costante e continuo contatto con i fornitori per proporre loro specifici quesiti.

Per questa posizione serve il diploma di scuola superiore ed è altresì indispensabile poter vantare un'ottima padronanza dell'inglese oltre ad una buona conoscenza del tedesco.

Per inviare la propria candidatura e lavorare in Lidl è necessario seguire poche e semplici operazioni: il primo passaggio da effettuare è visitare la sezione lavoro del portale online del gruppo, prendere visione dell'annuncio di interesse e caricare poi il curriculum vitae in aggiunta ad una lettera motivazionale il cui contenuto risulti ovviamente in linea con le posizioni per le quali si concorre.

L'azienda ricontatterà poi i profili ritenuti di interesse per test online, video interviste o colloqui telefonici.