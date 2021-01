Aperte nuove assunzioni nella nota azienda attiva nel settore della moda Oviesse che per l'ampliamento della propria rete vendita ricerca su tutto il territorio nazionale store manager da inserire in un iniziale percorso di stage finalizzato all'inserimento diretto in azienda. Le candidature potranno essere inoltrate online direttamente sul portale Oviesse.

Oviesse offre opportunità di stage

Si tratta di una buona opportunità per molti giovani che desiderano cimentarsi in un contesto dinamico ed in continua espansione. Oviesse, infatti, offre la possibilità di uno stage retribuito e di percorsi formativi ad hoc che possano inserire giovani preparati e qualificati, che siano in grado di svolgere le proprie mansioni in completa autonomia.

Attualmente, infatti, l'azienda italiana della moda ha avviato le assunzioni per allievi store manager da inserire in varie sedi presenti su tutto il territorio nazionale e che saranno inserite in un primo percorso formativo ben strutturato per l'apprendimento delle conoscenze in ambito vendite.

Assunzioni in corso per allievi store manager

Gli allievi responsabili saranno inseriti in alcuni dei 500 negozi Oviesse presenti in Italia e saranno avviati ad un percorso formativo finalizzato ad assumere le responsabilità di uno store della catena. Parteciperanno al corso presso l'Ovs Store Management School e sarà strutturato in una fase on the job con l'affiancamento di un tutor aziendale e in una fase che svolgerà in aula. Al termine del percorso formativo, le risorse saranno capaci di gestire le merci, il magazzino e la logistica, coordinare il team, adoperare le regole del visual merchandising, di gestire la contabilità e l'amministrazione dell'intero punto vendita, di assistere il cliente e adottare le strategie commerciali per il raggiungimento di un risultato economico ottimale.

I requisiti necessari

I candidati ideali dovranno essere persone diplomate e conoscere perfettamente la lingua inglese, avere grande dinamicità, flessibilità, attitudine al problem solving, orientamento al risultato, ottime doti di relazione e di comunicazione, spiccate doti di leadership, ottime doti organizzative e di pianificazione e una disponibilità a trasferte e trasferimenti su tutto il territorio nazionale.

Le assunzioni saranno effettuate con un iniziale contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi e le candidature potranno essere inoltrate esclusivamente online dalla piattaforma messa a disposizione dall'azienda, dove si potranno consultare gli annunci di lavoro, registrarsi ed allegare il proprio curriculum vitae. Tutti i candidati che risulteranno idonei rispetto ai requisiti richiesti verranno convocati per un colloquio individuale.