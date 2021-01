Desideri lavorare nella Juventus e per la Juventus? Oggi ci sono possibilità aperte nella società bianconera che è alla ricerca di personale da assumere nella propria sede e in occasione delle partite interne all'Allianz Stadium. La Juventus, infatti, è alla ricerca di un digital editor da inserire nel dipartimento marketing e di diversi steward da impiegare in servizio in occasione delle gare interne.

Assunzioni Juventus: si cerca un digital editor per l'ufficio marketing

La Juventus effettua assunzioni. In particolare, in questo periodo c'è una selezione aperta per un digital editor da inserire nel dipartimento marketing della società.

Per ricoprire questa funzione sono necessarie la laurea in giornalismo o in letteratura o in comunicazione, un passato in cui si sono già gestiti i social media per altre realtà aziendali importanti e ci sia abitudine a lavorare davanti a una telecamera, abilità di scrittura e nel mondo della comunicazione. Richiesta la madrelingua inglese con buona capacità di ascoltare, scrivere e conversare in italiano. Costituisce un valore aggiuntivo anche la conoscenza della lingua spagnola. Richiesta anche flessibilità oraria. La sede di lavoro sarà al quartier generale della Juventus a Torino.

Assunzioni Juventus: si cercano steward per le gare interne all'Allianz Stadium di Torino

La Juventus icerca anche figure da avviare alla carriera di steward da inserire in organico per le partite interne all'Allianz Stadium di Torino.

Requisiti richiesti sono la capacità di lavorare in squadra e a contatto con il pubblico, flessibilità sugli orari e disponibilità anche per le partite infrasettimanali oltre che per i fine settimana. Costituisce titolo preferenziale il diploma di scuola media superiore, la conoscenza di una lingua straniera e avere il domicilio a Torino o nelle zone circostanti.

I candidati che verranno ritenuti idonei effettueranno un percorso formativo obbligatorio che poi possa abilitare allo svolgimento della funzione. Il percorso è gratuito ma è a frequenza obbligatoria e verrà erogato dalla Juventus stessa quale ente in grado di erogare formazione riconosciuto a livello ministeriale. Chi dovesse già avere un attestato per svolgere l'attività di steward, verrà inserito in un processo di formazione nel quale potrà acquisire oltre alle competenze che già possiede quelle richieste dalla Juventus.

Juventus, come candidarsi per le posizioni aperte

Per candidarsi occorre andare sul sito della Juventus e, nella sezione lavora con noi, seguire il percorso che porta alle posizioni aperte. E' poi possibile presentare la domanda cliccando sul link presente sotto ogni annuncio.