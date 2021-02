Il colosso del settore dolciario Ferrero continua a selezionare personale, di ambo i sessi, in vista di assunzioni anche a tempo indeterminato e stage. Al momento, le posizioni aperte riguardano diplomati e laureati, anche senza esperienza, che hanno voglia di lavorare nel settore alimentare degli stabilimenti produttivi presenti un po' in tutt'Italia. Nello specifico, l'azienda ricerca operai di produzione per la sede di Balvano (Potenza), Alba (Cuneo), Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino) e Pozzuolo Martesana (Milano), specialisti sezione ricavi ad Alba, manutentori meccanici e elettronici a Pozzuolo Martesana, analisti di laboratorio chimico fisico a Pozzuolo Martesana​, capoturno a Balvano (PZ), addetti ai consumatori (Consumer Shopper Understanding Specialist) ad Alba.

Per consultare tali annunci di lavoro, occorre innanzitutto effettuare una ricerca tematica per parole chiave, indicando la categoria professionale che più interessa. Sarà possibile inoltrare le candidature online, compilando tutti i campi obbligatori e inserendo il curriculum vitae nel data base aziendale, in modo da creare un proprio profilo sulla piattaforma.

Ferrero avvia nuove assunzioni di personale per operai e addetti alla manutenzione

Ferrero ricerca operai di stabilimento con ottime capacità di comunicazione e di relazione, propensione al lavoro in team. Non vi sono particolari requisiti richiesti al di là del possesso di un minimo di conoscenze in ambito tecnico

Verranno reclutati anche manutentori meccanici che si occuperanno delle attività di manutenzione preventiva, che siano in grado di aggiustare impianti di produzione e svolgere anche attività di controllo.

In questo caso, è necessario esser in possesso di un diploma di maturità o qualifica professionale in ambito elettronico, meccanico, tecnico o un'esperienza di uno o più anni in un settore simile. Devono inoltre esser disponibili a lavorare sui 3 turni. Possibili esperienze lavorative pregresse in ambito di manutenzione elettronica saranno considerate un plus.

Cercasi specialisti sezione ricavi, analisti laboratorio chimico fisico, capo operativo turno, esperti di comprensione del consumatore

Per quanto riguarda il capo operativo di turno (shift operative leader), lo stesso deve vigilare sul corretto svolgimento delle attività. È inoltre responsabile dell'interruzione o del rallentamento della produzione delle linee sulla base delle informazioni provenienti dagli operatori e assicura la pulizia e l'igienizzazione delle aree di sua competenza.

Supporta il passaggio di consegne tra i lavoratori al cambio di turno e assicura l'ottimizzazione dei fattori produttivi (materiale, metodo, forza lavoro e macchinari) fornendo tutte le informazioni necessarie al Responsabile. In questo caso, occorre aver conseguito una Laurea magistrale in ingegneria meccanica o industriale, ingegneria gestionale, ingegneria chimica.

L'analista di laboratorio si occuperà invece delle analisi chimico-fisiche e di tutte le attività ad esse correlate (prelievo e allestimento campioni, controlli qualità di laboratorio e sulle analisi, gestione dati). Bisogna essere in possesso di un diploma di perito chimico e bisogna avere una conoscenza di base dei processi di produzione industriale, oltre 2/3 anni di esperienza nel ruolo in ambito alimentare o chimico/farmaceutico.

Un'altra posizione aperta è quella di junior process Technologist che deve monitorare il ciclo tecnologico del prodotto , conducendo attività di analisi sui parametri di Linea. Anche in tal caso, occorre aver conseguito una laurea magistrale in ingegneria chimica o tecnologia alimentare;

Per supportare il team della sede centrale, Ferrero sta cercando anche esperti di comprensione del consumatore (consumer shopper understanding Kinder surprise specialist), categoria Nutella e snack. Lo stesso collaborerà con i team del marchio globale Nutella & Ferrero Snacks per fornire ai dipartimenti di marketing informazioni chiave sui consumatori e analisi dei dati di mercato a supporto dei piani di innovazione, sviluppo del marchio e decisioni aziendali.

Occorre aver conseguito un master in economia, marketing o fisiologia; e avere almeno 3 anni di esperienza rilevante in attività di approfondimento dei consumatori all'interno di FMCG (agenzia o azienda).

Lo specialista sezione ricavi deve occuparsi di attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di fatturato e redditività, nell'ottimizzazione degli investimenti promozionali e nella definizione di architettura di categorie prezzo / confezione. Deve esser laureato in economia/ingegneria e avere 1-4 anni di esperienza in ruoli di Trade & Shopper marketing, marketing o commercial finance.

Percorsi formativi e stage di sei mesi, iter della selezione

Tutti coloro che intendono avviare un percorso professionale nel gruppo Ferrero hanno anche la possibilità di frequentare percorsi formativi mirati allo sviluppo delle competenze necessarie per operare in completa autonomia e supportare la crescita dell'azienda.

I piani di inserimento hanno una durata di 1 o 2 settimane e sono naturalmente retribuiti. La selezioni in Ferrero variano in base alle figure e si articolano in varie fasi. La prima fase è costituita dalla somministrazione di test attitudinali induttivi, numerici e verbali. L'ultimo step prevede un colloquio sotto forma di intervista con gli addetti HR e i responsabili delle risorse umane.