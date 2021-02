Nuovo reclutamento di medici, infermieri, specializzandi e pensionati delle Asl per far decollare la campagna di vaccinazione: le assunzioni andranno a colmare le carenze tra gli addetti alle somministrazioni, non in numero sufficiente secondo le attese del recente bando della Protezione Civile di Domenico Arcuri. Nel dettaglio, due Offerte di lavoro contenute in due bandi sono proposte dalle Asl romane con bonus di 40 euro per ogni ora di lavoro che può arrivare anche a 60 euro a patto che si tratti di specialisti. Alle candidature sono ammessi anche i pensionati e specializzandi subito disponibili: il reclutamento, in molte strutture, dovrà essere completato in tempi rapidi per permettere ai nuovi assunti di essere al lavoro entro l'8 febbraio 2021.

Bando assunzioni medici e infermieri per somministrare vaccini

Medici e infermieri sono ricercati dalle Asl di Roma per la campagna di vaccinazione che dovrà effettuarsi presso gli 89 centri vaccinali in fase di allestimento nella capitale che vanno dall'Auditorium della Musica alle caserme, dalle aree militari ai parcheggi e drive-in. L'insufficienza delle assunzioni del bando emanato dalla Protezione civile a fine 2020 ha spinto le aziende sanitarie Roma 2 e Roma 4 a iniziare una campagna di reclutamento di medici e infermieri, anche in pensione, ma anche di specializzandi che verranno pagati con bonus fisso che può arrivare fino a 40 euro all'ora (assunzioni dell'Asl 2) o a 60 euro (Asl 4) per gli specializzati. Le assunzioni avverranno nei prossimi giorni per permettere a medici e infermieri di essere al lavoro già entro l'8 febbraio, data a partire dalla quale la vaccinazione diventerà davvero "di massa" e la somministrazione dovrà viaggiare a ritmi sostenuti per le iniezioni agli anziani over 80.

Bandi Asl Roma 2 e 4, assunzioni di vaccinatori a febbraio 2021

Il bando dell'Asl 2, un territorio che a Roma da est a sud comprende le zone da Tiburtina a Tor Bella Monaca, da Centocelle a Ostiense, propone assunzioni di medici abilitati privi di specializzazione per incarichi libero-professionali, con tariffa oraria di 40 euro e disponibilità a lavorare immediata.

Nello stesso territorio, le immissioni di medici e infermieri derivanti dal bando Arcuri sono state rispettivamente di 12 e 10 unità: un reclutamento considerato insufficiente rispetto al numero di vaccini giornalieri che si prevede di somministrare (circa 3.700 in tutta la regione, ma sarebbero di più se la distribuzione dei vaccini non fosse contingentata).

Assunzioni di vaccinatori sono necessarie anche nelle altre Asl di Roma, in particolare all'Asl Roma 4, struttura nella quale, come spiega Simona Ursino dirigente di Prevenzione, "si aspettano anche i neo-laureati delle prossime sessioni oppure i pensionati". Per gli specialisti la struttura offre fino a 60 euro per ogni ora di lavoro.