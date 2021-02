Gi Group ha inserito di recente nel suo portale web un annuncio per operai metalmeccanici. In particolare, la nota agenzia interinale si sta occupando della selezione di persone da impiegare a tempo pieno in un'azienda di Legnaro, provincia di Padova, le quali potranno candidarsi inviando il curriculum tramite il sito appena indicato oppure via email. Si precisa che non viene specificata una data di scadenza per il suddetto invio.

Come intermediaria tra domanda e offerta di lavoro, Gi Group è presente in tutto il mondo con più di 500 filiali e più di 4000 collaboratori. Oltre ad essere impegnata nella ricerca di candidati idonei per le aziende, tale realtà aziendale organizza anche corsi di formazione e giornate dedicate a colloqui di gruppo.

Mansioni, requisiti e contratto di lavoro

Per quanto riguarda le mansioni da svolgere, il candidato dovrà quotidianamente assemblare e montare parti meccaniche utilizzando appositi macchinari e proprio perché si tratta di attività che richiedono una buona manualità sono preferiti candidati che abbiano già una certa esperienza in ambito metalmeccanico. Nonostante tutto, nell'offerta di lavoro viene specificato che si valutano anche profili senza esperienza o che abbiano almeno un diploma di tipo meccanico o elettrico. L'annuncio prevede inoltre che se il neo assunto ha già svolto per diversi anni lavori di questo genere, allora verrà assunto direttamente dall'azienda; altrimenti, nel caso in cui per lui sia la prima volta, il contratto di lavoro verrà stipulato con l'agenzia Gi Group.

In entrambe le situazioni, gli operai lavoreranno a tempo determinato, i turni saranno di 8 ore al giorno e viene anche precisato che il reparto assegnato e la retribuzione saranno stabiliti in sede di colloquio.

La domanda di lavoro

Alla campagna assunzioni di cui si è parlato finora possono partecipare sia uomini che donne ed è possibile candidarsi attraverso l'utilizzo del sito web dell'agenzia oppure inviando il proprio curriculum all'indirizzo 'piove.cavour@gigroup.com'.

Ad ogni modo, per ricevere informazioni su questa offerta lavorativa, si può contattare un operatore chiamando il numero telefonico presente in descrizione; mentre se si opta per la candidatura diretta tramite il sito, all'interno della homepage di quest'ultimo basterà scrivere 'operai metalmeccanici' nel riquadro 'Posizione', oppure 'Legnaro' nel riquadro 'Dove', per accedere all'annuncio di nostro interesse.

A quel punto, non resta che cliccare il pulsante 'Candidati' e seguire i passaggi necessari a completare la domanda di lavoro, tra cui la registrazione al portale dell'agenzia.