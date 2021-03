Continuano le assunzioni alla Conad che al momento sta reclutando nuovo personale anche senza esperienza e senza limiti d'età. Fra le posizioni aperte vi sono quelle per addetti banco pescheria e macelleria, capo reparti salumeria e gastronomia. La ricerca è aperta ad entrambi i sessi ed è possibile candidarsi alla posizione prescelta attraverso il tasto 'invia il cv' . Il candidato dovrà procedere alla compilazione dei vari campi attinenti ai vari dati personali, inserendo le esperienze di vendita, quelle lavorative e le aspettative, allegando infine anche il CV.

Assunzioni in Conad per vari profili professionali: cercasi addetti vari reparti

La prima figura ricercata è quella di addetto alle operazioni di vendita nel reparto gastronomia e ortofrutta. La sede di lavoro è Bolzano. Si chiede esperienza nella mansione. C'è tempo fino al primi giugno per candidarsi. Posizioni aperte anche per la figura di Store manager a Trento, Rovereto, Verona. Lo scopo della funzione di Store Manager è garantire le migliori condizioni del punto vendita di cui è responsabile. Lo Store manager deve applicare e garantire il rispetto di tutte le procedure aziendali, in linea con principi di semplicità ed economia. Non è richiesta esperienza e per tale posizione ci si può candidare fino al 31 maggio.

Conad Centro Nord, per il punto vendita di Busseto (PR), sta selezionando capi reparto salumeria e gastronomia.

La figura deve aver maturato almeno 2 anni di esperienza nel ruolo e dev'essere in grado di gestire il reparto contribuendo al raggiungimento degli obiettivi economici e di redditività. Deve inoltre saper gestire le Risorse Umane, motivando i collaboratori. Non è previsto un termine di scadenza per candidarsi. Avviate anche le assunzioni per addetti macelleria con esperienza da inserire presso il punto vendita di Fidenza (PR).

La risorsa si occuperà prevalentemente dell'allestimento e riassortimento del banco, della preparazione di confezionati, del servizio di assistenza alla clientela e di vendita al banco. Viene richiesta esperienza consolidata nella mansione; disponibilità a lavorare su turni e nei weekend. L'inquadramento e la retribuzione offerti saranno commisurati all'esperienza e alle competenze dimostrate.

Per il Pet Store Conad in provincia di Reggio Emilia, si selezionano profili con esperienza nella tolettatura per animali domestici. L'addetto alla tolettatura, si occuperà della cura e pulizia di piccoli animali domestici, garantendo un servizio meticoloso ed orientato al benessere dell'animale, gestendo il reparto in autonomia, mantenendo i rapporti con clienti e fornitori. Requisito preferenziale l'aver seguito un corso di formazione in tolettatura e avere una forte passione e interesse per per il ruolo, amore e rispetto per gli animali.

Per i punti vendita di Reggiolo, Fabbrico, Guastalla, Rio Saliceto si cercano addetti vendita per i reparti di pescheria e macelleria. Bisogna avere una minima esperienza nella mansione; disponibilità a lavorare su turni e nei weekend; dinamicità e passione per la vendita diretta e per l'alimentare.

Si valutano anche candidati senza esperienza nella mansione, che abbiano voglia di imparare un nuovo mestiere.

Previsti stage sotto forma di tirocini retribuiti

Buone opportunità di impiego anche per molti giovani che desiderano avviare un percorso di sviluppo professionale attraverso stage retribuiti volti allo sviluppo di molte competenze, in modo tale da garantire alla clientela personale qualificato. Per punto vendita di Salò' (BS), si stanno reclutando risorse da formare come addetto/a vendite, senza esperienza. Il tirocinante verrà inserito presso il reparto generi vari e verrà formato sulle attività di gestione delle merci all'interno del punto vendita: ordini, rimanenze; scarti, organizzazione display espositivi, organizzazione espositiva merce in offerta, variazione prezzi.

E' previsto il riconoscimento di un rimborso spese mensile.