Despar, azienda operante nel settore della grande distribuzione organizzata ha recentemente avviato le assunzioni di personale da inserire nelle varie sedi presenti sul territorio nazionale. In particolare, le selezioni sono rivolte agli addetti alla scaffalatura che saranno inseriti nei punti vendita di Lignano Sabbiadoro (Udine), Grado in Friuli Venezia Giulia, Asiago (Vicenza), Bassano del Grappa (Vicenza) e Caerano (Treviso) e addetti al magazzino, i quali saranno inseriti nei centri logistici di Castel San Pietro (Bologna) e Monselice in provincia di Padova.

Nuove assunzioni in Despar

L'azienda Despar offre periodicamente delle grandi opportunità lavorative per molti giovani diplomati, i quali avranno la possibilità di intraprendere un percorso professionale all'interno di uno dei principali gruppi attivi nel settore della grande distribuzione organizzata.

Inoltre, garantisce un ciclo formativo continuo on the job per l'apprendimento delle mansioni e delle tecniche di vendita che servirà per formare i propri dipendenti e garantire alla clientela personale altamente qualificato.

Si ricercano addetti alle vendite

Secondo le recenti Offerte di lavoro pubblicate sul portale Despar, l'azienda ha avviato le assunzioni per addetti al rifornimento scaffali da inserire nelle filiali di Lignano Sabbiadoro (Udine), Caerano (Treviso), Asiago e Bassano del Grappa in provincia di Vicenza e Grado. Le risorse si occuperanno della gestione del punto vendita, di fornire assistenza mirata alla clientela e di garantire il corretto approvvigionamento del negozio e l'assortimento degli scaffali. Per questa posizione non è richiesto il diploma di maturità e neanche un'esperienza pregressa nel settore della grande distribuzione organizzata.

I candidati ideali dovranno avere una predisposizione al contatto con i clienti e disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi.

Selezioni in corso per addetti al magazzino

Gli addetti al magazzino, invece, opereranno nelle sedi di Castel San Pietro in provincia di Bologna e Monselice (Padova) e avranno il compito di controllare le merci in entrata ed in uscita, di verificare l'idoneità degli articoli e della documentazione relativa alla merce in ingresso dal centro logistico, di gestire in autonomia i resi merce ed effettuare i controlli inventariali del magazzino.

In questo caso, infatti, è necessario il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, una conoscenza della strumentazione informatica, disponibilità a lavorare su turni e grandi capacità di relazione. Gli interessati alle assunzioni potranno inviare la propria candidatura online allegando il curriculum vitae con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.