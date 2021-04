Sul sito di Autostrade per l'Italia sono state pubblicate una serie di Offerte di lavoro dedicate a laureati e diplomati che saranno inseriti a tempo indeterminato. L’azienda ha approvato un nuovo Piano Industriale, che porterà all’assorbimento di ben 2900 unità di personale entro il 2024. Per candidarsi è necessario cliccare sul sito web istituzionale di Autostrade, visitare la sezione "Offerte di lavoro" e selezionare l'annuncio più vicino alle proprie esigenze. La ricerca è aperta ad entrambi i sessi, per assunzioni in Puglia, Lazio, Friuli Venezia Giulia, Toscana.

Ecco l'elenco delle figure ricercate:

Tecnico Intervento Specialistico Impianti Infrastrutture - Roma

Specialista Manutenzione - Roma e Bari

Tecnico Intervento Specialistico Impianti Servizi - Lodi e Roma

Coordinatore Impianti di Tratta -Bologna e rovigo

Tecnico di tratta Arezzo e Chiusi.

Addetto Centro Monitoraggio Impianti - Pescara

Assistente alla Viabilità - Padova

Tecnico Contratti, Acquisti e Servizi - Cassino, Frosinone

Specialista Impianti Gallerie - Udine

Tecnico Manutenzione Ordinaria - Udine

Cercasi assistenti viabilità, tecnici contratti, specialisti impianti gallerie, tecnico manutenzione ordinaria

Si ricercano innanzitutto assistenti alla viabilità che saranno inseriti nell’ambito di una tratta autostradale per la quale dovranno gestire: l’intervento in caso di emergenza per il supporto alle attività di ripristino delle normali condizioni di viabilità, la verifica del rispetto delle procedure di emergenza previste.

Bisogna aver conseguito il diploma di geometra, perito edile, perito agrario e o la laurea in ingegneria civile ind. trasporti e aver maturato un'esperienza di 2 o 3 anni nell’ambito di imprese di costruzioni, preferibilmente in ambito stradale.

Si ricercano anche tecnici di contratti, acquisti e servizi che si occuperanno della gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi, gestione dei contratti quadro e della predisposizione dei relativi ordini d’acquisto.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Viene richiesta la laurea in giurisprudenza o in ingegneria e un'esperienza in uffici contratti/appalti presso altre società.

Lo specialista impianti gallerie fornirà supporto specialistico per tutte le tematiche impiantistiche correlate alla dotazione tecnologica delle gallerie. Viene richiesta la laurea in ingegneria elettronica, elettrotecnica, elettrica, telecomunicazioni, industriale, informatica, meccanica, automazione e un'esperienza di 2 o 3 anni nell'ambito della manutenzione impiantistica in galleria.

Quanto al tecnico di manutenzione ordinaria, lo stesso dovrà pianificare e coordinare le nuove installazioni (sopralluoghi, installazioni, collaudi, formazione ai tecnici, addetti impianti) anche con particolare riferimento alla verifica del rispetto di tutti gli aspetti legati alla sicurezza del lavoro. Necessaria la laurea in elettronica, elettrotecnica, elettrica, telecomunicazioni, industriale, informatica, meccanica e un'esperienza di 2 o 3 anni nell'ambito della manutenzione impiantistica in galleria.

Posizioni aperte per tecnici specialistici, coordinatori impianti, addetti centro monitoraggio impianti

Le prime posizioni d'interesse riguardano il tecnico intervento specialistico impianti servizi e quello impianti infrastrutture, che si occuperanno di: mantenere in efficienza gli impianti di tratta del settore di competenza attraverso attività di analisi e diagnosi delle inefficienze impiantistiche.

Fra i requisiti richiesti spicca la laurea in ingegneria elettronica, elettrotecnica, elettrica, industrial, informatica, telecomunicazioni, automazione e un'esperienza di 1/3 anni nell'ambito della progettazione e manutenzione impiantistica.

La seconda posizione aperta è per lo specialista manutenzione, che dovrà seguire la gestione degli interventi di manutenzione e delle attività di monitoraggio dello stato di conservazione/manutenzione della tratta autostradale. Viene richiesta la laurea in ingegneria, preferibilmente indirizzo civile/trasporti e un'esperienza di 3/5 anni maturata nell’ambito di imprese di costruzioni, preferibilmente in ambito infrastrutturale competenze acquisite nell'ambito di attività di cantiere, preferibilmente con responsabilità di direttore lavori.

La terza posizione riguarda il tecnico di tratta che dovrà occuparsi di: assicurare il presidio specialistico per le attività manutentive; dare supporto al responsabile della tratta. Richiesto il diploma di geometra e/o laurea in Ingegneria, preferenziale civile/trasporti e un'esperienza di 3/4 anni nell’ambito di cantieri edili/stradali.